Microsoft'un Telefonunuz uygulaması, belki de Android telefon ve Windows PC kullanan insanlar için en kullanışlı uygulamalardan biridir. Uygulama, kullanıcıların bildirimlere sorunsuz bir şekilde erişmesine, metin mesajlarını yanıtlamasına ve bilgisayarlarında arama yapmasına ve almasına olanak tanır.
Samsung Telefonla PC Arasında Dosya Aktarımı
Şimdi Samsung, telefonlarına başka bir yararlı özellik daha getirmek için Microsoft ile ortaklığını genişletiyor. Artık herhangi bir kabloyu bağlamak zorunda kalmadan Samsung telefonunuzdan Windows 10 PC'nize dosyaları sürükleyip bırakabilirsiniz.
Yeni dosya sürükle ve bırak özelliği, Link to Windows 1.5 sürümünü veya daha üst bir sürümünü çalıştıran bir Samsung cihaz gerektirir. Bu da Galaxy Note 9, Note 10, S9, S10, S20 ve daha fazlası gibi en yeni Galaxy telefonlarının ve tabletlerinin bu özelliği kullanabileceği anlamına geliyor. Link to Windows (Telefon Eşlikçiniz) destekleyen Samsung cihazlarının tam listesi.
Desteklenen Dosya Türleri
Yeni sürükle ve bırak özelliği, klasörler dışında her türlü dosya türünü destekler. Bununla birlikte, bir seferde en fazla 100 dosya aktarabilirsiniz ve hiçbir dosya boyutu 512 MB'tan büyük olamaz.
Şu anda yalnızca Samsung telefonunuzun Galeri uygulamasından veya Dosyalarım uygulamasından dosya sürükleyebilirsiniz. PC'nizden istediğiniz dosyayı Samsung cihazına sürükleyip bırakabilirsiniz.
Samsung telefondan Windows 10 PC'ye dosya sürüklemek
İlk olarak Telefonunuz uygulamasını Windows 10 PC'nize indirmeniz gerekir. Bunu yaptıktan sonra, dosyaları Samsung telefonunuzdan PC'nize aktarmak için aşağıdaki adımları izleyin.
- PC'nizdeki Telefonunuz uygulamasında Telefon Ekranını açın
- Dosyalarım bölümünde bir klasöre gidin
- Bir onay işareti görünene kadar istenen dosyaya uzun basın
- Ek dosyaları aktarmak için üzerlerine dokunabilirsiniz
- Seçtiğiniz dosyalara tekrar uzun süre basmak için farenizi kullanın ve küçük resmin görünmesini bekleyin
- Dosyaları PC'nizde istediğiniz konuma sürükleyin ve imleç değişecek
Telefonunuzun Galeri uygulamasından resim aktarıyorsanız, aşağıdaki talimatları izleyin.
- PC'nizdeki Telefonunuz uygulamasında Telefon Ekranını açın
- Albümler'e gidin
- Bir onay işareti görünene kadar fotoğrafa uzun basın
- Ek fotoğraflar aktarmak için üzerlerine dokunun
- Görüntüleri yukarıda belirtildiği gibi sürükleyip bırakın
Bunun tersi, dosyaları bilgisayarınızdan telefonunuza kopyalamak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.
- PC'nizdeki Telefonunuz uygulamasında Telefon Ekranını açın
- PC'nizden aktarmak istediğiniz dosyaları seçin
- Dosyaları Telefonunuz penceresine sürükleyin
- İmleç Kopyala olarak değişecektir ve o zaman fareyi serbest bırakabilirsiniz
- Aktarılan dosyalarınızı görmek için Dahili Depolama> İndirilenler klasörüne gidin
- Unutmayın, Sürükle ve bırak işlemi sırasında Telefon uygulamanızın simge durumuna küçültülmesi aktarımı iptal eder ve yeniden sıfırdan başlamanız gerekir.
Bazı Samsung cihazları, Metin kopyalama ve yapıştırma işlevinin yanı sıra Telefonunuz uygulaması aracılığıyla RCS Mesajlaşma özelliğini de destekler.
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