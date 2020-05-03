



Microsoft'un Telefonunuz uygulaması, belki de Android telefon ve Windows PC kullanan insanlar için en kullanışlı uygulamalardan biridir. Uygulama, kullanıcıların bildirimlere sorunsuz bir şekilde erişmesine, metin mesajlarını yanıtlamasına ve bilgisayarlarında arama yapmasına ve almasına olanak tanır.

Samsung Telefonla PC Arasında Dosya Aktarımı

Şimdi Samsung, telefonlarına başka bir yararlı özellik daha getirmek için Microsoft ile ortaklığını genişletiyor. Artık herhangi bir kabloyu bağlamak zorunda kalmadan Samsung telefonunuzdan Windows 10 PC'nize dosyaları sürükleyip bırakabilirsiniz.

Yeni dosya sürükle ve bırak özelliği, Link to Windows 1.5 sürümünü veya daha üst bir sürümünü çalıştıran bir Samsung cihaz gerektirir. Bu da Galaxy Note 9, Note 10, S9, S10, S20 ve daha fazlası gibi en yeni Galaxy telefonlarının ve tabletlerinin bu özelliği kullanabileceği anlamına geliyor. Link to Windows (Telefon Eşlikçiniz) destekleyen Samsung cihazlarının tam listesi.

Desteklenen Dosya Türleri

Yeni sürükle ve bırak özelliği, klasörler dışında her türlü dosya türünü destekler. Bununla birlikte, bir seferde en fazla 100 dosya aktarabilirsiniz ve hiçbir dosya boyutu 512 MB'tan büyük olamaz.

Şu anda yalnızca Samsung telefonunuzun Galeri uygulamasından veya Dosyalarım uygulamasından dosya sürükleyebilirsiniz. PC'nizden istediğiniz dosyayı Samsung cihazına sürükleyip bırakabilirsiniz.

Starting now and through the next few weeks, Drag & Drop will be rolling out beyond windows insiders to all #linktowindows users. When this feature reaches your device you will see a pop up. This is great to drag videos out of Gallery app albums and PDFs from My Files app into PC https://t.co/9aPOveRiLO pic.twitter.com/2wneQlkjEE

April 24, 2020

Samsung telefondan Windows 10 PC'ye dosya sürüklemek

İlk olarak Telefonunuz uygulamasını Windows 10 PC'nize indirmeniz gerekir. Bunu yaptıktan sonra, dosyaları Samsung telefonunuzdan PC'nize aktarmak için aşağıdaki adımları izleyin.

PC'nizdeki Telefonunuz uygulamasında Telefon Ekranını açın

Dosyalarım bölümünde bir klasöre gidin

Bir onay işareti görünene kadar istenen dosyaya uzun basın

Ek dosyaları aktarmak için üzerlerine dokunabilirsiniz

Seçtiğiniz dosyalara tekrar uzun süre basmak için farenizi kullanın ve küçük resmin görünmesini bekleyin

Dosyaları PC'nizde istediğiniz konuma sürükleyin ve imleç değişecek

Telefonunuzun Galeri uygulamasından resim aktarıyorsanız, aşağıdaki talimatları izleyin.

PC'nizdeki Telefonunuz uygulamasında Telefon Ekranını açın

Albümler'e gidin

Bir onay işareti görünene kadar fotoğrafa uzun basın

Ek fotoğraflar aktarmak için üzerlerine dokunun

Görüntüleri yukarıda belirtildiği gibi sürükleyip bırakın

Bunun tersi, dosyaları bilgisayarınızdan telefonunuza kopyalamak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

PC'nizdeki Telefonunuz uygulamasında Telefon Ekranını açın

PC'nizden aktarmak istediğiniz dosyaları seçin

Dosyaları Telefonunuz penceresine sürükleyin

İmleç Kopyala olarak değişecektir ve o zaman fareyi serbest bırakabilirsiniz

Aktarılan dosyalarınızı görmek için Dahili Depolama> İndirilenler klasörüne gidin

Unutmayın, Sürükle ve bırak işlemi sırasında Telefon uygulamanızın simge durumuna küçültülmesi aktarımı iptal eder ve yeniden sıfırdan başlamanız gerekir.

Bazı Samsung cihazları, Metin kopyalama ve yapıştırma işlevinin yanı sıra Telefonunuz uygulaması aracılığıyla RCS Mesajlaşma özelliğini de destekler.

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