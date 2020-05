Oyun endüstrisindeki en başarılı siber punk serilerinden olan Deus Ex, dört yıl önce mobilde ilk kez sahneye çıktı. PC oyunlarından farklı olarak, mobil sürüm Hitman GO ve Lara Croft GO formatını takip ediyor ve Square Enix'in aksiyon yapımını bulmaca odaklı bir oyuna çeviriyor.

Square Enix'in Deus Ex GO Oyununu Ücretsiz Oynayın

Deus Ex GO, 2016 yılında Android ve iOS platformları için piyasaya sürüldü ve orijinal dizinin sibernetik distopisini başarıyla yakaladığı için hem medya hem de oyuncular tarafından övgü aldı. Oyunda toplam 54 bulmaca ve insanları saatlerce meşgul edecek çekici bir hikaye var.

Tipik olarak, Deus Ex GO 5 $'a satıyor, ancak şu anda oyun hem Android hem de iOS platformlarında ücretsiz olarak oynanabilir. Bu kampanyanın ne zaman sona ereceği söylenmese de, küresel bir promosyon gibi görünüyor.





Evde kendini izole ederken zaman geçirmek istiyorsanız ve bulmaca oyunlarıyla aranız iyiyse Deus Ex GO mükemmel bir seçim. Daha da önemlisi, hiçbir maliyeti yok, bu yüzden beğenmezseniz, her zaman cihazınızdan kaldırabilirsiniz. Android ve iOS için Deus Ex GO'yu sırasıyla Google Play Store ve Apple App Store'dan edinebilirsiniz.

