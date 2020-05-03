



Microsoft, Telefonunuz uygulamasında, kullanıcıların akıllı telefonlarında çalan müziği ya da sesi Windows 10 bilgisayardan kontrol etmelerini sağlayan yeni bir güncelleştirme yayınladı.

Telefonda Çalan Müziği Bilgisayardan Kontrol Etmek

Şirket güncellemenin henüz Windows 10 Insider programı ile sınırlı olduğunu duyurdu, bu nedenle program dışındaki kullanıcıların şimdilik biraz beklemeleri gerekecek. Özellik kademeli olarak kullanıma sunulacak bu nedenle önizleme programının tüm üyeleri bu özelliği Telefonunuz uygulamasında hemen görmeyecek.

Önizleme programında olmanın dışında, en son Telefonunuz güncellemesini denemek isteyen kullanıcıların en az Android 7 çalıştıran bir Android telefona sahip olması gerekiyor. Ayrıca Telefon Eşlikçiniz uygulamasının telefonda yüklü olması gerek. Alıcı PC'nin Microsoft Store'dan Telefonunuz uygulamasına da ihtiyacı var. Şirket, Telefon Bildirimleri'ne izin verildiğinde ses kontrolü özelliğinin varsayılan olarak açılacağını belirtti.

Şu anda yeni özelliği destekleyen uygulamaların listesi oldukça kapsamlı. Kullanıcılar Android cihazlarındaki müziği Spotify, Pandora, Amazon Müzik, Google Play Müzik, YouTube Müzik, Xiaomi Müzik ve Google Podcastler ile kontrol etmek üzere bilgisayarlarını kullanabiliyor. Blog gönderisinde belirtilen iki önemli eksiklik YouTube ve Audible'dır. Bu hizmetlerden bahsedilmesi ise şirketin bir noktada destek ekleyebileceğini ima ediyor, ancak bu bizim varsayımımız.





En son Telefonunuz güncellemesi ile ilgili bilinen bir diğer sorun, geri düğmesinin çalışma şeklidir. Bazı uygulamalarda Önceki Parça'yı açarken diğerlerinde Parça Geri Sarma özelliğini aktifleştirecek.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum