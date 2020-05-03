



Yeni Xiaomi kullanıcı arayüzünün piyasaya sürülmesiyle beraber ilgili yeni özellikler de ortaya çıktı. Birkaç gün önce Xiaomi, Çin'de bazı telefonları için MIUI 12'yi piyasaya sürdü. Mi watch, Bluetooth kulaklık ve 50X zoom ile gelen MI 10 Youth Edition da bugün piyasaya çıktı. MIUI 12 çok sayıda yeni animasyon ve çok daha fazla özellik ile geliyor. Yeni duvar kağıtları, özellikle 3D olanlar, gerçekten çok iyi.

Yüksek Kalite MIUI 12 Stok Zil Sesleri İndirmeye Hazır

Animasyonlar, geçişler, bazı gizlilik özellikleri ve hız iyileştirmelerinin yanında yeni zil sesleri de var. Evet, iOS kullanıcı arayüzünü gitgide kopyalamaya çalışıyorlar ancak yine de bazı ince ayarlar ve özellikler ekliyorlar. Sonuç olarak farklı ve güzel görünüyor.

Şirket zil sesleri tarafında da bazı değişiklikler yapmış. MIUI 12 birçok yeni ton ve zil sesleri ile birlikte geliyor. Önceki MIUI 11 versiyonları gibi, çoğunlukla doğa sesleri kullanılıyor. MIUI 12'de toplam 10 adet önceden yüklenmiş stok zil sesi var. Yakında diğer alarm ve bildirim tonlarını da göreceğiz. Tüm zil seslerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Bunlar Xiaomi tarafından yayınlanan en son BETA versiyonundan çıkarıldı.





İndirdikten sonra dosyayı çıkarın ve akıllı telefonunuzun yeni zil sesi olarak ayarlayın.

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