



Geri geliyor – Poco F2 Pro resmen yolda. Şirket resmi Twitter hesabından herkesi hype trenine davet ediyor. Telefonun tanıtım sayfası Gearbest'te yayımlandı, katılımcılar hem telefonu ücretsiz kazanma şansı elde ediyor hem de erken sevkiyatın tadını çıkarıyor.

Çentiksiz Poco F2 Pro'nun Fiyatı ve Özellikleri

Telefonla ilgili ayrıntı verilmese de Redmi K30 Pro'ya dayanacağı doğrulanıyor. "En güçlü yonga setini" ortaya koyacağı iddia ediliyor ve Snapdragon logosunu (yani bir S865 yongası) taşıdığı görülüyor. Daha da önemlisi gerçek bir çentiksiz "tam ekran" vaat ediyor.

Sayfada dört kameradan bahsedilirken ve yuvarlak kamera alanı da gösteriliyor. Aynı zamanda büyük bir pil ve spesifikasyonlara girmeden hızlı şarjdan bahsedilmiş. Yine de birkaç şey ortaya çıkmış oluyor.

Poco F2 Pro, standart olarak 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneğini ve de 8 / 256GB seçeneğini sunacak. Dört renk seçeneği olacak: Mor, Beyaz, Gri ve Mavi.





Gearbest şimdilik fiyatı gizliyor, ancak bu birkaç gün önce sızdırıldı – Avrupa'da yerel vergilere bağlı olarak 600 € veya 650 € fiyattan satılacak. Ayrıca, 5G desteğinin bazı pazarlarda olmayacağını unutmayın, bu da temel fiyat farkındaki başka bir faktördür. Tıpkı Türkiye gibi.

Bu fiyat orijinal Pocophone'un 330 € fiyat etiketinin iki katına yakın. Redmi K30 Pro'nun kendisi bile 500 € (Batı'da mevcut olmasa da). Vanilya K30'a dayanan ve çok daha uygun fiyatlı bir Poco X2 de çıkacak.