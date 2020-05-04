



Netflix uygulamasında Temel, Standart ve Özel olarak üç ayrı paket yer almaktadır. Bu paketlerde kullanıcılara farklı özellikler sağlanmaktadır. Satın aldığınız paketten memnun değilseniz veya aldığınız paket size yeterli gelmiyorsa Netflix'te üyelik paketini değiştirme işlemini basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Netflix'te Üyelik Paketini Değiştirme

Netflix'te üyelik paketini değiştirmek için cihazınızda Netflix uygulamasına girin ve profilinizi seçin. Uygulama ana ekranı açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sağ alt köşesindeki Daha Fazla seçeneğine tıklayarak buradaki başlıklardan "Hesap" başlığını seçin.

Hesap seçeneği internet tarayıcınızda açılacaktır. Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz. Bu ekrandaki seçeneklerden Plan Ayrıntıları başlığının altındaki "Planı Değiştir" seçeneğine tıklayarak işleme devam edin. Planı Değiştir seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza üç tane Netflix üyelik paketi isimleri ve özellikleri çıkacaktır. Yanında tik işareti olan şu anda kullanmakta olduğunuz paketi belirtir. Değiştirmek istediğiniz paketi seçin.

Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiğinde yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir.





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