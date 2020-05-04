Spotify'da Müzik Kendiliğinden Duruyor, Nasıl Düzeltilir?





Kullanıcıları Spotify ile şarkı dinlerken sıkça karşılaştığı birkaç sorundan biri de müziğin aniden durmasıdır. Nedenlerini ele alalım.

Yavaş İnternet Bağlantısı

İnternet bağlantınızı kontrol edin. Örneğin, daha yavaş bir internet bağlantınız olabilir. Yavaş bağlantı şarkıların yavaş yüklenmesine yol açar. Sonuç olarak şarkı duraklamış gibi görünebilir veya şarkı yüklenmeyebilir. Bu nedenle, Fast.com gibi uygulamaları kullanarak bant genişliği hızınızı kontrol edin.

Ağ hızlı olsa bile, indirme yöneticisi veya Play Store (güncellemeler) gibi diğer bazı uygulamalar bant genişliği hızınızın çoğunu kullanıyor olabilir.

Telefon RAM'i Düşük veya Önbellek Dolu

Telefonunuzda Spotify'ı çalıştırmak için yeterli kaynak yoksa sorun bu olabilir. Aynı anda çok fazla uygulama açıksa bunları kapatın ve Spotify'ı tekrar kullanın.

Ayrıca, Uygulamalar> Spotify> Depolama> Önbelleği temizle'ye giderek uygulamanızın önbelleğini temizlemeyi deneyin.

Eski veya Bozuk Uygulama

Muhtemelen, uygulamanın eski bir sürümünü çalıştırıyor olabilirsiniz. Güncelleme varsa mağazadan kontrol edin ve yükleyin.

Bu sorun eğer üçüncü taraf kaynaklardan alınan bir uygulamayı çalıştırıyor veya uygulamanın değiştirilmiş bir sürümünü kullanıyorsanız da oluşabilir. Bu gibi durumlarda, Play Store sürümünü kullanmanız önerilir.





Aynı Hesaba Birden Çok Giriş

Aynı hesabı birden fazla cihazda kullanıyorsanız bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle diğer tüm cihazlardan çıkış yapmak sorunu çözebilir.

Bunu yapmak için Spotify'daki hesap sayfanıza gidin ve hesap ayrıntılarını girerek giriş yapın. Son olarak aşağı kaydırın ve Her Yerden Oturumu Kapat'a tıklayın.

Güç Tasarruf Modunu Kontrol Edin

Güç tasarrufu özelliğinin açık olması, şarkının duraklamasına neden olabilir.

Not: İşlem farklı akıllı telefonlara göre değişebilir, ancak genel adımlar aynıdır.

Adım 1) Dişli simgesini tıklayarak telefon ayarlarınızı açın.

Adım 2) Pil Seçeneğine gidin.

Adım 3) Ekranın en sağ köşesinde bulunan üç noktaya dokunun ve Pil Kullanımını Optimize Et seçeneğini belirleyin.

Adım 4) Optimize Edilmemiş Uygulamalar'a dokunun ve açılır menüden Tüm uygulamalar'ı seçin. Şimdi aşağı kaydırın ve Spotify uygulamasını bulun, optimizasyon açıksa kapatın.

Spotify'ın herhangi bir kısıtlama olmadan arka planda çalışmasına izin verdikten sonra sorununuz çözülecektir.