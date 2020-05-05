ADB ve Fastboot Komutları

ADB ve Fastboot kurulumundan bahsettikten sonra ADB ve Fastboot komutlarına değinelim.
adb devices komutu
"adb devices", komut isteminde hazır olan tüm cihazları listelemek için kullandığımız çok popüler bir ADB komutudur. Adb devices komutunu kullanmadan akıllı telefonunuzda hiçbir şekilde işlem yapamayacağınız için en önemli komutlardan biri olduğunu söylemek mümkün. USB Hata Ayıklama açık olmadan çalışmaz.
adb devices
adb push komutu
Bu komut, dosyaları programlı olarak Android cihazınıza taşımanız gerektiğinde yararlıdır.
Bilgisayarınızdan belirli bir dosyayı bir cihaza yükleyin.
adb push <yerel> <hedef>
adb push test.apk /sdcard
<android-sdk-path>/platform-tools/test.apk bölümünden /sdcard bölümüne taşır.
adb push d:\test.apk /sdcard
Yukarıda, bir dosyayı telefonunuza aktardınız.
adb pull komutu
Bu komut, dosyaları cihazınızdan almak için kullanılır. Belirli bir dosyayı bir cihazdan bilgisayarınıza aktarın.
adb pull <yerel> [hedef]
adb pull /sdcard/demo.mp4
/sdcard/demo.mp4 dosyasını <android-sdk-path>/platform-tools dizinine aktardınız.
adb pull /sdcard/demo.mp4 e:\
/sdcard/demo.mp4 dosyasını E sürücüsüne aktardınız.
adb reboot komutu
adb reboot
Özel ROM üreticileri ve genel olarak Android geliştiricileri için son derece kullanışlı bir komuttur. Geliştiricilerin Android cihazları yeniden başlatması gereken zamanlar vardır. Bu nedenle, fiziksel olarak düğmeye basmak yerine komutu yazmak daha kolaydır. Ayrıca, özel bir kernel veya özel bir ROM yüklenirken bir komut dosyası kullanılarak da otomatikleştirilebilir.
adb reboot-bootloader ve adb reboot recovery komutları
Cihazınızı belirli bir modda yeniden başlatmak için kullanabileceğiniz başka temel ADB komutları da var.
adb reboot recovery
Cihazınızı bootloader moduna yeniden başlatırsınız.
adb reboot bootloader
Bu komut, cihazınızı bootloader'a önyükleyecektir; burada bootloader kilidini açabilir, fastboot ve kurtarma moduna yeniden başlatabilir ve diğer bazı görevleri yapabilirsiniz.
fastboot devices komutu
Bootloader modundayken, ADB komutlarınızın hiçbiri çalışmaz. Bunun nedeni Android'in başlatılmaması ve USB hata ayıklama köprüsünün iletişim kurmak için etkinleştirilmemesidir. Bu gibi senaryolarda, cihazla iletişim kurmak için "fastboot" komutunu kullanıyoruz.
Fastboot, Android kullanıcıları için mevcut en iyi ve hayat kurtarıcı adb komutlarından biridir. Adb sürücüleri burada çalışmadığından, Android cihazınız için yeterli fastboot sürücülerinizin olduğundan emin olun.
adb reboot fastboot
Cihazınızı doğrudan fastboot moduna önyüklemek için yukarıdaki komutu kullanabilirsiniz.
fastboot device
Bu komut, cihazın PC'ye bağlı olup olmadığını kontrol eder.
fastboot unlock komutu
Android cihazınız için bootloader kilidini açmak istiyorsanız, bootloader'ın kilidini açmak her cihazda desteklenmez. Bunu fastboot komutu ile yapabilirsiniz.
İşte birkaç bootloader kilidini açma komutu:
fastboot flashing unlock fastboot oem unlock
Cihazda bootloader kilidinin açık olup olmadığını kontrol etmek için:
fastboot oem device-info
adb shell komutu
Bu kafa karıştırıcı olanlardan biri, ama çok yararlı bir komut millet. Kendi komut dosyalarını ve komutlarını çalıştırmak üzere telefonunuza komutlar göndermek için bunu kullanabilirsiniz.
adb install komutu
Halihazırda adb push ve pull komutlarından bahsettik. Ancak, uygulamaları basit bir komutla cihazınıza yükleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Sadece uygulamanın .apk dosyasını kaydettiğiniz yola ihtiyacınız var. Bundan sonra komutu şu şekilde girmeniz gerekir:
adb install UygulamaAdı.apk
Mevcut bir uygulamayı güncellemeyi planlıyorsanız, bu şekilde yazmanız gerekir
adb install -r UygulamaAdı.apk
adb sideload komutu
Cihazınıza resmi olmayan bir kablosuz güncelleme mi yüklemek istiyorsunuz? Resmi / resmi OTA güncellemesini indirip adb sideload komutu ile yükleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken recovery'ye girmek ve "Apply update from ADB" ye gitmek için yukarı / aşağı tuşlarını kullanmaktır. Bundan sonra, bu komutu yazın:
adb sideload Güncellemenin-Tam-Yolu.zip
|Komut
|İşlev
|ADB komutları
|adb devices
|Bağlı cihazları gösterir
|adb shell
|Windows komut isteminden android cihaz shell'e atlamak için
|adb reboot bootloader
|Önyükleyici moduna önyükleme yapmak için
|adb reboot recovery
|Kurtarma işlemine önyükleme yapmak için
|adb get-serial no
|Bağlı cihazınızın seri numarasını Alın
|adb install
|Uygulamaları adb üzerinden yüklemek için
|adb install -r
|Mevcut uygulamaları yeni sürümle güncellemek için
|adb uninstall paket_ismi.uzantı
|Bağlı cihazdan tüm uygulamaları veya paketleri kaldırmak için
|adb uninstall -paket_ismi.uzantı
|Uygulamaları kaldırdıktan sonra verileri ve önbellek dizinlerini koru
|adb push <yerel> <hedef>
|Bilgisayarınızdan cihaza belirtilen bir dosyayı yükleyin
|adb pull
|Belirtilen bir dosyayı cihazınızdan bilgisayarınıza aktarın
|adb backup
|Cihazınızdan PC'ye yedek alın
|adb restore
|Yedeği telefonunuza geri yükleme
|adb sideload
|Uygulamaları veya flaşlanabilir zip dosyasını cihazınıza sideload edin
|adb logcat
|Telefondan gerçek zamanlı log alın
|adb start-server
|adb server işlemlerini başlatır
|adb kill-server
|adb server işlemlerini durdurur
|adb reboot fastboot
|cihazınızı fastboot moduna yeniden başlatın
|adb usb
|bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlı tüm cihazları gösterir
|adb devices //show devices attached
|PC'nize bağlı tüm cihazların listesini görüntüler
|adb connect cihazın_ip_adresi
|Android cihazınızın IP adresini bilgisayarınıza bağlayın
|Fastboot komutları
|fastboot devices
|PC / dizüstü bilgisayarınızda bağlı cihazları gösterir
|fastboot reboot
|Cihazınızı baştan başlatmak için
|fastboot reboot recovery
|Cihazınızı kurtarma moduna geçirmek için
|fastboot oem device-info
|Önyükleyici kilit açma durumunu kontrol etmek için:
|fastboot oem unlock
|Yukarıdaki komut çalışmazsa, önyükleyicinin kilidini açmak için aşağıdakileri çalıştırın
|fastboot flashing unlock
|Birkaç OEM bu komutu önyükleyicinin kilidini açmak için kullanabilir
|fastboot flashing unlock_critical
|Bootloader ile ilgili bölümlerin de flaşlanmasına izin ver:
|fastboot oem device-info
|bootloader kilidini kontrol et
|fastboot flash recovery [recovery.img]
|Cihazınızdaki recovery işlemini flaşlamak için
|fastboot boot [boot.img]
|Kalıcı olarak flaşmadan recovery'yi test etmek için
|fastboot format:ext4 userdata
|Veri bölümünü biçimlendirmek için
|fastboot flash boot [boot img name]
|flaşlanabilir boot.img'yi fastboot mode ile flaşla
|fastboot getvar cid
|Telefonun ekran CID kontrolü
|ROM'u Fastboot ROM zip paketi ile flaşlamak
|fastboot -w
fastboot update <ROM'un konum satırı.zip>
|Cihazı siler ve flash.zip'i flaşlar