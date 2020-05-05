ADB ve Fastboot Komutları





ADB ve Fastboot kurulumundan bahsettikten sonra ADB ve Fastboot komutlarına değinelim.

adb devices komutu

"adb devices", komut isteminde hazır olan tüm cihazları listelemek için kullandığımız çok popüler bir ADB komutudur. Adb devices komutunu kullanmadan akıllı telefonunuzda hiçbir şekilde işlem yapamayacağınız için en önemli komutlardan biri olduğunu söylemek mümkün. USB Hata Ayıklama açık olmadan çalışmaz.

adb devices

adb push komutu

Bu komut, dosyaları programlı olarak Android cihazınıza taşımanız gerektiğinde yararlıdır.

Bilgisayarınızdan belirli bir dosyayı bir cihaza yükleyin.

adb push <yerel> <hedef>

adb push test.apk /sdcard

<android-sdk-path>/platform-tools/test.apk bölümünden /sdcard bölümüne taşır.

adb push d:\test.apk /sdcard

Yukarıda, bir dosyayı telefonunuza aktardınız.

adb pull komutu

Bu komut, dosyaları cihazınızdan almak için kullanılır. Belirli bir dosyayı bir cihazdan bilgisayarınıza aktarın.

adb pull <yerel> [hedef]

adb pull /sdcard/demo.mp4

/sdcard/demo.mp4 dosyasını <android-sdk-path>/platform-tools dizinine aktardınız.

adb pull /sdcard/demo.mp4 e:\

/sdcard/demo.mp4 dosyasını E sürücüsüne aktardınız.

adb reboot komutu

adb reboot

Özel ROM üreticileri ve genel olarak Android geliştiricileri için son derece kullanışlı bir komuttur. Geliştiricilerin Android cihazları yeniden başlatması gereken zamanlar vardır. Bu nedenle, fiziksel olarak düğmeye basmak yerine komutu yazmak daha kolaydır. Ayrıca, özel bir kernel veya özel bir ROM yüklenirken bir komut dosyası kullanılarak da otomatikleştirilebilir.

adb reboot-bootloader ve adb reboot recovery komutları

Cihazınızı belirli bir modda yeniden başlatmak için kullanabileceğiniz başka temel ADB komutları da var.

adb reboot recovery

Cihazınızı bootloader moduna yeniden başlatırsınız.





adb reboot bootloader

Bu komut, cihazınızı bootloader'a önyükleyecektir; burada bootloader kilidini açabilir, fastboot ve kurtarma moduna yeniden başlatabilir ve diğer bazı görevleri yapabilirsiniz.

fastboot devices komutu

Bootloader modundayken, ADB komutlarınızın hiçbiri çalışmaz. Bunun nedeni Android'in başlatılmaması ve USB hata ayıklama köprüsünün iletişim kurmak için etkinleştirilmemesidir. Bu gibi senaryolarda, cihazla iletişim kurmak için "fastboot" komutunu kullanıyoruz.

Fastboot, Android kullanıcıları için mevcut en iyi ve hayat kurtarıcı adb komutlarından biridir. Adb sürücüleri burada çalışmadığından, Android cihazınız için yeterli fastboot sürücülerinizin olduğundan emin olun.

adb reboot fastboot

Cihazınızı doğrudan fastboot moduna önyüklemek için yukarıdaki komutu kullanabilirsiniz.

fastboot device

Bu komut, cihazın PC'ye bağlı olup olmadığını kontrol eder.

fastboot unlock komutu

Android cihazınız için bootloader kilidini açmak istiyorsanız, bootloader'ın kilidini açmak her cihazda desteklenmez. Bunu fastboot komutu ile yapabilirsiniz.

İşte birkaç bootloader kilidini açma komutu:

fastboot flashing unlock fastboot oem unlock

Cihazda bootloader kilidinin açık olup olmadığını kontrol etmek için:

fastboot oem device-info

adb shell komutu

Bu kafa karıştırıcı olanlardan biri, ama çok yararlı bir komut millet. Kendi komut dosyalarını ve komutlarını çalıştırmak üzere telefonunuza komutlar göndermek için bunu kullanabilirsiniz.

adb install komutu

Halihazırda adb push ve pull komutlarından bahsettik. Ancak, uygulamaları basit bir komutla cihazınıza yükleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Sadece uygulamanın .apk dosyasını kaydettiğiniz yola ihtiyacınız var. Bundan sonra komutu şu şekilde girmeniz gerekir:

adb install UygulamaAdı.apk

Mevcut bir uygulamayı güncellemeyi planlıyorsanız, bu şekilde yazmanız gerekir

adb install -r UygulamaAdı.apk

adb sideload komutu

Cihazınıza resmi olmayan bir kablosuz güncelleme mi yüklemek istiyorsunuz? Resmi / resmi OTA güncellemesini indirip adb sideload komutu ile yükleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken recovery'ye girmek ve "Apply update from ADB" ye gitmek için yukarı / aşağı tuşlarını kullanmaktır. Bundan sonra, bu komutu yazın:

adb sideload Güncellemenin-Tam-Yolu.zip