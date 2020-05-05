



Bu kılavuz Huawei Watch'a TWRP yüklemek için hazırlandı. Şimdi TWRP'yi Huawei Watch'a yükleme adımları ile ilgili olarak aşağıda verilen süreci takip edebilirsiniz.

Huawei Watch TWRP Kurulumu

Huawei Watch ilk kez 2015'in ortalarında piyasaya sürülen Android Wear tabanlı bir akıllı saat. 400 × 400 piksel çözünürlüğe sahip 1.4 inç AMOLED ekranı var. Huawei Watch, 512MB RAM ile birleştirilmiş 1.2GHz Qualcomm işlemci tarafından destekleniyor. Diğer tüm Android Wear saatler gibi 4GB dahili belleğe sahip. Diğer özellikler arasında bir kalp atış hızı monitörü, jiroskop, ivmeölçer ve 300mAh pil var.

GEREKLİLİKLER:

Saatinizde %70 pil olmalıdır

Bu eylemi gerçekleştirmek için bir dizüstü veya PC'ye ihtiyacınız var

Yanlış bir şey olması durumunda verilerinizin korunması için verilerinizi yedekleyin

İşlem garantinizi bozabilir

Yanlış bir adımda saatinizin işe yaramaz hale geleceğini unutmayın

DOSYALARI İNDİRİN:





Minimal ADB Tool'u indirmek için ve de ADB kurulumu için buraya dokunun.

TWRP'yi indirin ve ayıklanan ADB ve Fastboot Tools klasörüne kopyalayın

Huawei Watch'a TWRP Kurulumu İçin Adımlar

Çıkarılan ADB and Fastboot Tool klasörüne gidin ve boş alana shift tuşu + sağ tıklama yaparak Komut Penceresi'ni açın

Şimdi PC'yi USB kablosu ile Huawei Watch'a bağlayın

Saati Bootloader'a restart yapmanız gerekiyor – Komut pencerenizde aşağıdaki komutu kullanın ve saatiniz bootloader'a yeniden başlatılır. adb reboot bootloader

Cihazınız bootloader'a önyükleme yapacak, Şimdi kablonuzun veya sürücülerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu yazın fastboot devices

Recovery'yi flaşlamak için: fastboot flash recovery TWRP2.8.7.0-Sturgeon.img

Şimdi son satırda "finished. total time:" gibi bir mesaj gösteriyorsa cihazınızı yeniden başlatın.

TWRP başarıyla kuruldu.

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