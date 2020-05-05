



Android mi yoksa iOS cihaz mı kullandığınız önemli değil. Instagram hikayesi'ne Spotify müziği ekleme adımları her iki platform için de aynıdır. Bununla birlikte, henüz yapmadıysanız Android veya iOS cihazınız için Spotify uygulamasını hemen indirin. Ardından e-postanız veya Facebook kimliğinizle giriş yapın ve Instagram hikayesine Spotify şarkıları eklemek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Instagram Hikayesi'ne Spotify Müziği Eklemek

Takip edilecek adımlar:



