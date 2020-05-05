Android mi yoksa iOS cihaz mı kullandığınız önemli değil. Instagram hikayesi'ne Spotify müziği ekleme adımları her iki platform için de aynıdır. Bununla birlikte, henüz yapmadıysanız Android veya iOS cihazınız için Spotify uygulamasını hemen indirin. Ardından e-postanız veya Facebook kimliğinizle giriş yapın ve Instagram hikayesine Spotify şarkıları eklemek için aşağıdaki talimatları izleyin.
Instagram Hikayesi'ne Spotify Müziği Eklemek
Takip edilecek adımlar:
- Cihazınızda Spotify uygulamasını açın.
- Instagram'da paylaşmak istediğiniz en sevdiğiniz şarkıyı arayın.
- Şimdi şarkının yanındaki üç dikey noktalı simgeye dokunun ve Paylaş seçeneğini belirleyin. Veya halihazırda bir şarkı dinliyorsanız, sağ üstte aynı simgeyi görmelisiniz. Üzerine dokunun ve Paylaş'ı seçin.
- Paylaş menüsünden Instagram Hikayeleri seçeneğine dokunun.
- Şimdi Instagram Hikayesi bölümüne yönlendirileceksiniz ve seçilen Spotify şarkısı otomatik olarak eklenecek.
- Diğer hikayelerde olduğu gibi gönderinizi özelleştirebilirsiniz. Bunun için üst çubukta verilen seçeneği kullanın.
- Tamamlandığında, tüm arkadaşlarınızla paylaşmak için Hikayeniz seçeneğine veya seçilen bir kaç kişiyle paylaşmak için Arkadaşlar seçeneğine dokunun. Belirli bir kişiyle paylaşmak isterseniz Gönder seçeneğini de kullanabilirsiniz.