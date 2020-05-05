



Spotify müzik uygulamasının son zamanlarda popülerliği hızla arttı ve en çok kullanılan ses akış hizmetlerinden biri haline geldi. Ancak şarkıları çevrimdışı dinleme için indirme işlevi gibi bazı özellikler yalnızca premium sürümde gördüğümüz bir şey. İndirmeler varsayılan olarak normal (96 kbit / sn) olarak ayarlanmıştır ve kolayca değiştirebilir. Müzikleri yüksek (160 kbit / sn) veya çok yüksek (320 kbit / sn) olarak indirebilirsiniz.

Spotify'da Müzik İndirme Kalitesini Değiştirmek

Spotify'da akış kalitenizi yüksek değere ayarlayıp yüksek kalitede müzik indirmeyi bekleyemezsiniz. Spotify'da indirilen şarkıların kalitesini değiştirme ayarı farklıdır ve bu yazıda süreç boyunca size rehberlik edeceğiz.

Akış kalitesini değiştirmek için ayarlara gidebilir ve bu ekranda akış kalitesi seçeneğini kolayca bulabilirsiniz. Ancak indirilen şarkıların kalitesini değiştirmek için izlenen işlem biraz farklıdır. Bununla birlikte, genel süreç hem iOS hem de Android kullanıcıları için benzerdir. Yine de hatırlatalım çevrimdışı dinleme premium bir özellik ve bu yöntemin çalışması için premium bir Spotify aboneliğiniz olması gerekir.





Açmak için Spotify Uygulaması üzerine dokunun.

Sağ üst köşedeki dişli çark simgesine dokunun.

Kaydırın ve "Müzik Kalitesi" yazan seçeneği bulun. Sizi farklı bir ekrana götürecektir.

Burada kaydırın ve "İndir" seçeneğini arayın ve üzerine dokunun. Bir açılır liste belirir.

Açılır listeden, Normal, Yüksek ila Çok Yüksek arasından istediğiniz kaliteyi seçin.

İstediğiniz kaliteyi seçtikten sonra şimdi çevrimdışı kitaplığınıza eklemek istediğiniz şarkıları istediğiniz kalitede indirebileceksiniz.

Müzik kalitesi ayrıntıları

Aşağıdaki müzik kalitesi karşılaştırmasına göz atın.