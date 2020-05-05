Android, özelleştirmeler ve özellikle de sistem düzeyinde özelleştirmeler ile meşhur. Özel ROM'lar veya Root erişimi gibi herhangi bir üçüncü taraf dosyayı yüklemek için gereken izinleri ancak ADB ve Fastboot ile alabilirsiniz. Herhangi bir özel ürün yazılımını flaşlamak veya bootloader'ın kilidini açmak istiyorsanız, ADB ve Fastboot aracına ihtiyacınız olacaktır. Bu araç tüm Windows platformlarında çalışır ve bir USB kablosu ile bağlanır. Windows 7, 8, 8.1 ve 10'da çalışır.
Windows'ta ADB ve Fastboot İndirme ve Kurulum
Önce cihazınızı USB hata ayıklama moduna geçirmeniz gerektiğini belirtelim, ancak bundan önce geliştirici seçeneğini etkinleştirmeniz şart. Bu adımı göz ardı ederseniz, bilgisayarınızın cihazınızı tanımama olasılığı vardır.
İndirme Dosyaları
Herhangi birini seçin:
- Minimal ADB and Fastboot Tool (v1.4.3) veya
- 15 Seconds ADB Installer veya
- Android SDK Platform Tool'u (resmi) indirin.
Adımlar
- Örneğin, Minimal ADB ve Fastboot Tool yükleyici paketini indirin
- Kurulumu çift tıklayarak başlatın.
- İzin vermek için yeni bir pencere açılırsa, EVET veya Çalıştır diyerek onaylayın.
- Tek tek onaylamak için İleri düğmelerini tıklayın.
- Şimdi işlemi tamamlamak için Bitir üzerine dokunun.
- ADB ve Fastboot'u başlatmak için son adımdaki kutuyu işaretleyin.
- İlgili komutları girebileceğiniz için aşağıdaki ekranı göreceksiniz.