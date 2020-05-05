



Android, özelleştirmeler ve özellikle de sistem düzeyinde özelleştirmeler ile meşhur. Özel ROM'lar veya Root erişimi gibi herhangi bir üçüncü taraf dosyayı yüklemek için gereken izinleri ancak ADB ve Fastboot ile alabilirsiniz. Herhangi bir özel ürün yazılımını flaşlamak veya bootloader'ın kilidini açmak istiyorsanız, ADB ve Fastboot aracına ihtiyacınız olacaktır. Bu araç tüm Windows platformlarında çalışır ve bir USB kablosu ile bağlanır. Windows 7, 8, 8.1 ve 10'da çalışır.

Windows'ta ADB ve Fastboot İndirme ve Kurulum

Önce cihazınızı USB hata ayıklama moduna geçirmeniz gerektiğini belirtelim, ancak bundan önce geliştirici seçeneğini etkinleştirmeniz şart. Bu adımı göz ardı ederseniz, bilgisayarınızın cihazınızı tanımama olasılığı vardır.





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