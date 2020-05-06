En Rahatsız Edici Android Özelliklerini Kapatın





Dürüst olalım sonsuz ve ilginç Android özellikleri arasında çok kullanışlı olmayan ve hemen kapatmak istediğiniz bazı işlevler de var. Bugün size derhal kurtulmanız gereken üç özellik göstereceğiz! Çoğu zaman, hiç kullanmadığımız akıllı telefon özelliklerinin aktif olduğunun bile farkında olmayız.

Uygulama konum erişimini devre dışı bırakma

Pil tüketimi kullanıcılar için büyük bir sorundur. Bir akıllı telefonun pilinin daha hızlı boşalmasının nedenlerinden biri, uygulamaların konum donanımına erişebilmesidir.

Varsayılan olarak, bir uygulama konumunuza erişmesi gerektiğinde, güç tüketimini artıran GPS kullanır. Ancak, akıllı telefonunuza yüklenen her bir uygulama için bu işlevi değiştirebilirsiniz.

Konuma erişimi ayarlamak için yapmanız gerekenler:

Cihazınızın ayarlarına erişin

Konum erişimi alt menüsünü arayın (birçok üretici bunu Gizlilik ve Güvenlik menüsüne ekler)

Bu ekran görüntüsünde olduğu gibi hangi uygulamaların konumunuza erişebileceğini görebilir ve hangilerine izin verileceğini hangilerine izin verilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Android 10 ile ek bir avantajınız var: Belirli bir uygulamaya her zaman, yalnızca uygulamayı kullanırken veya tamamen kapalı olacak şekilde erişim izni verebilirsiniz:





Ayarlar menüsünü açın

Konum tabanlı hizmetleri seçin

Konum yetkisini yönetmek istediğiniz uygulamayı seçin

İzinleri seçin

Ve ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği seçin

Ana sayfanıza yeni uygulamalar eklemekten kaçının

Cihazınıza yeni bir uygulama yüklediğinizde Google Play Store'un otomatik olarak ana ekrana bir kısayol gönderdiğini fark etmiş olabilirsiniz.

Bu işlevi devre dışı bırakmak ve yeni indirilen uygulamaların ana ekranı doldurmasına engel olmak için:

Play Store'u açın

Sol üstteki üç yatay çizgiyi seçerek ayarlar menüsüne erişin

Ana ekrana simge ekle seçeneğinin işaretini kaldırın.

Bu öğeyi Play Store'da bulamazsanız, genellikle ana ekranda herhangi bir boş alana basılı tutarak ve ardından dişli çark simgesini seçerek başlatıcı ayarlarınızda aramanız gerekir.

Ekranınızdaki dokunsal geri bildirimi devre dışı bırakın

Ekrana her dokunduğunuzda telefonunuzun yaptığı bu küçük titreşim telefonunuzdaki titreşim motoru pek de sessiz değilse sinir bozucu olabilir. Ayrıca pilinizi de tüketir. Çoğu kullanıcı yeni bir cihaz aldığında bunu kapatır.

Ayarlara gidin

Ses ve titreşim'i seçin

Dokunmatik titreşimleri arayın ve kapatın

Sahip olduğunuz cihaza bağlı olarak farklı bir şey olarak adlandırılabilir

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