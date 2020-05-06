Eski WhatsApp Konuşmalarını Yeni Telefona Aktarmak





Yeni bir telefon satın alırsanız ve WhatsApp hesabınızda oturum açarsanız, eski mesajlarınız otomatik olarak aktarılmaz. Bu eğiticide WhatsApp sohbetlerinin yeni bir cihaza nasıl aktarılacağı açıklanmaktadır, böylece tam olarak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Google Drive yedekleme ve geri yükleme

WhatsApp'ın daha yeni sürümleri, WhatsApp sohbet geçmişini telefonlar arasında önceden olduğundan daha kolay şekilde aktarmayı sağlamak için otomatik Google Drive yedeklemelerini içerir.

Ekranın sol üst köşesindeki üçlü simgeye dokunun ve Ayarlar> Sohbetler> Sohbet yedeklemesi'ne gidin.

Buradan manuel olarak yedekleyebilir veya istediğiniz gibi düzenli olarak otomatik yedekleme yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WhatsApp yeniden yüklendiğinde, sohbetlerinizi ve multimedyayı Google Drive'dan indirmenizi ister.

Sohbetler ve kişiler uygulamada anında görünürken, medya arka planda indirilmeye başlar.

Sohbetleri manuel olarak yedekleme ve geri yükleme

Henüz Google Drive WhatsApp güncellemesini almadıysanız veya eski tarzda bir şeyler yapmak istiyorsanız, bir yedek oluşturmak ve yeni telefonunuza taşımak hala oldukça kolay. Basitçe aşağıdaki adımları izleyin:





WhatsApp'ın Ayarlar menüsünü açın, Sohbetler ve çağrılar üzerine dokunun ve ardından Sohbet yedekleme öğesine dokunun.

Eski Android telefonunuz ve yeni telefonunuz harici bir SD kart destekliyorsa, sadece SD karta yedekleyin ve ardından eski telefonunuzdan çıkarın ve yenisine takın. SD karttan yeni telefonunuzdaki WhatsApp'a mesajları geri yükleyin.

Çoğu yeni cihaz gibi dahili belleğe kaydedilen telefonlar için akıllı telefonunuzu USB kablosuyla PC'nize bağlayın ve cihazın dahili belleğine WhatsApp / Veritabanı klasörüne gidin. Tüm yedekleme dosyaları tarihleriyle buraya kaydedilir. "Msgstore-2013-05-29.db.crypt" gibi bir isme sahip olurlar. Otomatik yedeklemelerden farklı bir ada sahip olan ilk dosyayı masaüstüne koplayalın, örneğin "msgstore.db.crypt8") gibi.

WhatsApp'ı yeni cihazınıza yükleyin, ancak uygulamayı başlatmayın!

Yeni cihazınızı USB üzerinden PC'ye bağlayın. WhatsApp'ı yeni telefonunuza zaten indirdiğiniz için, WhatsApp / Databases klasörü şimdi mevcut olacak. Değilse, WhatsApp klasöründe yeni bir Databases klasörü oluşturabilirsiniz.

Telefonunuzdaki dahili depolama alanınıza gitmek için tıpkı PC'nizde olduğu gibi File Commander gibi bir klasör tarama uygulamasını kullanabilirsiniz.

WhatsApp sohbetlerinin yedek dosyasını bu klasöre kopyalayın.

Şimdi yeni telefonunuzda WhatsApp'ı başlatın ve telefon numaranızı doğrulayın. Şimdi bir mesaj yedeklemesi bulunduğuna dair bir bildirim alacaksınız. Geri Yükle'ye dokunmanız yeterlidir. Birkaç saniye sonra, tüm mesajlarınızın yeni cihazınızda görünmesi gerekir.

WhatsApp sohbetlerini iPhone'dan Android'e aktarma

Üçüncü taraf bir araç kullanmadan, şu anda sohbetleri iOS'ten Android'e veya bunun tersi şekilde aktarmak mümkün değildir. Ancak iPhone kullanıcıları, tıpkı Android kullanıcılarının Google Drive yedekleme özelliğini kullanmaları gibi, eski mesajlarını yeni iPhone'larına almak için iCloud'u kullanabilirler.

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