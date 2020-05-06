



Yeni iPhone SE (2020), Nisan ayının ortalarında piyasaya sürüldüğünden beri ilgi noktası oldu ve şirketin en uygun fiyatlı telefonu olarak ilgi topluyor. Birkaç yıl öncenin tasarım ve donanımıyla gelen ancak yeni bir çipset kullanan bir cihazdan bahsediyoruz.

iPhone SE (2020) Parçalarına Ayrıldı

Halihazırda iFixit tarafından parçalarına ayrıldığını gördük ve bugünse JerryRigEverything'in bir video sürümü ile karşılaşıyoruz, yeni iPhone SE'nin içinde neler olduğu gösteriliyor.

iPhone SE (2020), çoğunlukla bir iPhone 8. Dışarıdan aynı görünüyor, ama içeride de çok benzer. Ekran da dahil olmak üzere iki model arasında birçok az fark var (SE'nizin panelini iPhone 8 için tasarlanmış bir panelle değiştirebilirsiniz, tabii 3D Touch'ı geri alamazsınız). Yine de, aynı boyut ve kapasitede olsa bile, pilin farklı bir konnektörü var.

iPhone SE'de bir ton farklı vida boyutu ve şekli var, bu yüzden hepsini sökmek için en az dört farklı tornavidaya ihtiyacınız olacak. Neden mi? Belki de Apple tamir atölyesi çalışanlarını zorlamayı seviyor olabilir.





Videonun ikinci kısmına geçerseniz, iPhone SE (2020) içindeki Taptic Engine doğrusal aktüatörün bakır bobinlerini ve mıknatıslarını görebilirsiniz.

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