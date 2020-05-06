Kablosuz Bluetooth Kulaklık Sorunları ve Çözümleri





Apple AirPod'larını piyasaya sunduğundan beri, gerçek kablosuz kulaklıklar için tüketici talebi arttı. Teknolojik gelişmelerine rağmen, Bluetooth kulaklıklar bazen sinir bozucu sorunlardan muzdaripler. En yaygın Bluetooth kulaklık sorunlarına bir göz attık ve bazı çözümler bulduk.

Akıllı telefonum Bluetooth kulaklıklarımı görmüyor

Kulaklıklarınızı akıllı telefonunuza bağlamak istiyorsunuz, ancak bazı nedenlerden dolayı kulaklıklar Bluetooth cihaz listenizde görünmüyor mu?

Telefonunuzdaki Bluetooth bağlantısını gerçekten açıp açmadığınızı kontrol edin. Kaçırması şaşırtıcı derecede basit bir şey.

Kulaklığınızın cihazınız ve işletim sisteminizle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. iPhone kullanıyorsanız en az "Bluetooth Smart Ready" özelliğini doğal olarak destekleyen iOS 7'yi çalıştırmalıdır. Android kullanıyorsanız, en az Android 4.3'ün çalıştığından emin olun.

Bağlamak istediğinizde akıllı telefonunuzun ve kulaklığınızın birbirine yeterince yakın olduğundan emin olun. Bluetooth cihazların çoğu – özellikle kulaklıklar – yeterli kapsama alanına sahip olsa da, bağlantı kurmanın en iyi yolu birbirlerinin en az 1 metre yakınında olmalarını sağlamaktır.

Üreticinin önerdiği eşleştirme işlemini kontrol edin. Tüm Bluetooth kulaklıklar telefonunuza aynı şekilde bağlanmaz; bazen işlem kulaklığınızı açmak kadar kolaydır, bazense biraz daha karmaşıktır.

Kulaklığı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu eski bir yöntem ama bazen gerçekten işe yarıyor.

Parazit yapan tüm cihazları kapatın. Bazı nedenlerden dolayı kulaklığınız akıllı telefonunuz yerine başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor olabilir.

Wi-Fi modemden uzaklaşın. Wi-Fi modeminiz kulaklıklarla aynı spektrumu kullanıyor olabilir ve bu nedenle bazı parazitlere neden olabilir.

Bluetooth kulaklığımın bağlantısı kesiliyor

Bazen Bluetooth bağlantısı tamamen kesilir ve sizi yeniden bağlanmaya zorlar, diğer zamanlarda yeniden bağlanmadan önce sizi birkaç saniye boyunca bekletir. Her ikisi de eşit derecede sinir bozucu deneyimlerdir, ancak eşit derecede kolay çözümlerle birlikte gelir.

Kulaklık ve akıllı telefonunuzun menzili içinde kalın.

Gereksiz Bluetooth bağlantılarını kaldırın.

Bluetooth kulaklığınızın yeterli pil gücüne sahip olduğundan emin olun. Bluetooth kulaklıklarda pil gücü azaldığında bağlantıyı periyodik olarak kesme eğilimi vardır.

Kulaklığınızın eşleştirmesini kaldırdıktan sonra akıllı telefonunuzla yeniden eşleştirmeyi deneyin.

Kulaklığım ile akıllı telefon arasındaki eşleşme başarısız oluyor

Kulaklıklarınızı ve akıllı telefonunuzu bağlamaya çalıştığınızda bir hata mesajı ile karşılaşırsınız veya eşleştirme işlemi sonsuza dek sürecek gibi görünürse buradaki en basit çözüm şudur:





Kullanılmayan veya gereksiz Bluetooth bağlantılarını silin. Bluetooth bağlantı listenizde çok fazla cihaz varsa bazı cihazlar sinyale engel olmaya başlar.

Bluetooth kulaklıktan müzik dinlerken statik ses duyuluyor

Bluetooth teknolojisi müzik dinlerken statik veya çatırtı sesleri gibi parazitlere karşı hala hassastır.

İlk olarak, alandaki kullanılmayan diğer Bluetooth cihazlarını devre dışı bırakmalı veya kapatmalısınız.

Statik kaybolmazsa kulaklığınızı sıfırlamayı deneyin (üreticinin web sitesine bakabilirsiniz).

30 saniye boyunca kulaklığınızın bağlantısını kesin ve yeniden eşleştirin.

Akıllı telefonunuz ve kulaklıklarınız arasındaki mesafeyi azaltın, çünkü statik elektriğin azaltılmasına (hatta çözülmesine) yardımcı olur.

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