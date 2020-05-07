Samsung Telefonda Numara Engelleme





Samsung Galaxy cihazınız satıcılar veya diğer istenmeyen aramaları yapan kişilerce sık sık çaldırılıyorsa tüm telefon numaralarını veya belirli bir telefon numarasını engelleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Telefonda Numara Engelleme

Özel (bilinmeyen) numaralardan gelen tüm aramaları engelleyebilir ve belirli numaraları da engelleyebilirsiniz.

Tüm bilinmeyen numaralar nasıl engellenir:

Telefon uygulamasını başlatın. Ekranın sağ üst kısmındaki üç noktaya ve ardından "Ayarlar" a dokunun. "Numaraları engelle" ye dokunun. Bilinmeyen tüm arayanları engellemek istiyorsanız, "Bilinmeyen arayanları engelle" nin yanındaki düğmeyi sağa kaydırın.

Belirli bir numarayı engelleme:

Belirli bir telefon numarasını engellemek içinse numarayı "Telefon numarası ekle" alanına girin. Numarayı Telefon uygulamasından kopyaladıysanız alana dokunun ve açılır pencereden "Yapıştır" a dokunun. Ekranın sağ tarafındaki artı işaretine dokunun. Numarayı kopyalamak için üzerine basılı tutabilir ya da i simgesine basabilirsiniz.

Bu numara artık engellenen numaralar listesine eklenir ve artık telefonunuz çalmaz.





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