



MediaTek, şirketin geçen yıl çıkardığı ilk entegre 5G yongasının biraz geliştirilmiş bir versiyonu olan Dimensity 1000+'ı duyurdu. Oyun meraklılarına yönelik görünen birkaç iyileştirme ile büyük ölçüde Dimensity 1000'e dayanıyor.

144Hz Ekran Destekli MediaTek Dimensity 1000+ Çipseti

SoC, iki 5G SIM desteği sunar ve modemi kullanıcı deneyimini korumak için 5G ve LTE arasında akıllıca geçiş yapabilir.



Dimensity 1000+ aynı zamanda yonga üreticisinin 5G UltraSave güç tasarrufu teknolojisine sahip ve bu da güç kullanımını yaklaşık yüzde 32 azaltabiliyor. 5G biraz fazla güç tüketiyor ve buna yardımcı olmak için yonga, ağ koşullarına ve kullanıcı etkinliklerine bağlı olarak güç yapılandırmasını ve çalışma frekansını dinamik olarak yönetecek.



Yeni silikon 144Hz ekranlarla da uyumlu. Bunlar şu anda hala büyük ölçüde oyun telefonlarında görüldü. Dimensity 1000+ ayrıca HyperEngine 2.0 teknolojisinin gelişmiş bir versiyonuna sahip ve bu ise telefonları daha akıcı oyun performansı için optimize ediyor.



Ayrıca, güç tüketimini en aza indirirken akıcılığı artıran için CPU, GPU ve belleği yöneten bir Kaynak Yönetim Motoru var. Ayrıca, bir çağrı aldığınızda veri bağlantısının kesilmemesini sağlayan gelişmiş bir Ağ Motoru da sunuluyor.



Ayrıca gecikmesiz oyun oturumları için aynı anda birden fazla çevre birimini destekleyen Hızlı Yanıt Motoru eklenmiş.



Dimensity 1000+, kare başına resim kalitesini artıracak MiraVision teknolojisine de sahip. Çip, 4K videoların görüntü kalitesini artırmak için netliği, renk seviyesini ve kare başına kontrastı gerçek zamanlı olarak ayarlayabilir. Ayrıca 4K videoların dinamik aralığını gerçek zamanlı olarak değiştirebilir ve SDR videoları HDR kliplere dönüştürebilir.



Bazı markaların, fahiş fiyatı nedeniyle Qualcomm Snapdragon 865'i kullanmaya direttiği bir zamanda, Dimensity 1000+, performansının diğer üst düzey yongalarla karşılaştırılabilir olması şartıyla iyi bir düşük maliyetli alternatif olduğunu kanıtlayabilir.





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