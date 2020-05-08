



Android 9 ve 10'da ve muhtemelen daha yeni sürümlerde sunulan Sistem Arayüzü Ayarlayıcısı oldukça kullanışlıdır. Bununla telefonunuzun normalde gizlemenize izin vermediği bildirimleri ve uyarıları kapatabilirsiniz.

Android Telefonda Gizlenmeyen Bildirimleri Gizlemek

Sistem Arayüzü Ayarlayıcısı veya System UI Tuner'ı açmak için:

Bildirim tepsisini açın ve sağ üstteki ayarlar simgesine basılı tutun.

Birkaç saniye basılı tuttuktan sonra bıraktığınızda simge dönecek ve ayarlar uygulamasına alınacaksınız.

"Tebrikler, Sistem Arayüzü Ayarlayıcısı, Ayarlar'a eklendi" mesajı görünecek.

Ayarlar ekranında en aşağıya kaydırdığınızda sondan ikinci sırada Sistem Arayüzü Ayarlayıcısı seçeneğini açık halde bulabilirsiniz.

Uygulama ile Açmak

Sistem Arayüzü Ayarlayıcısı her telefonda açılmaz. Bunun yerine System UI Tuner uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama Play Store'da ücretsizdir.

Kurulduktan sonra açın ve örneğin, Rahatsız Etmeyin'i gizlemek istiyorsanız hem Ses düğmeleri kısayolu hem de Durum çubuğu'ndan gizlemenize izin verir. Diğer gizlenen bildirimler ve uyarılar arasında:





Ekranı otomatik döndür

Mikrofonlu kulaklık

İş profili

Ekran yayını

Hotspot

Bluetooth

Ses

Kablosuz

Ethernet

Mobil veri

Uçuş modu

Alarm

var. Ayrıca Düşük öncelikli bildirim simgelerini göster seçeneği bulunur.

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