



Spotify premium veya Spotify ücretsiz uygulamasında beğenilmeyen şarkılar kalıcı olarak kaydedilmez yani hesap genelinde geçerli değildir; cihaza göre değişir. iPhone'unuzda bir şarkıyı beğenmediğinizde Android cihazınızda şarkı hale görünür olur.

Spotify'de Şarkıyı Beğenmeme Sorunu

Spotify'de beğenmeme düğmesi şarkıyı tamamen silmez. Asıl işlevi geçerli çalma listesinden veya istasyondan gelen şarkıları gizlemektir. Parçayı tamamen Spotify hesabından kaldırmazsınız. Ancak parça söz konusu çalma listesinden veya istasyondan kaldırılır.

Spotify'da ücretsiz sürümde engellemek veya beğenmemek istediğiniz her şarkıyı görebilirsiniz. Şarkılar sayfasının sağ üst kısmında görülen dikey elipslere dokunun, ardından iOS ve Android'de "bu şarkıyı çalma" yazısını seçin. Seçilen şarkı tüm çalma listelerinden veya istasyonlardan engellenir.

Şarkıları 'Beğenmeme' Düğmesinin Yokluğu

Premium Spotify sürümünde "Beğenmeme" düğmesini gözden kaçırmak çok kolaydır. Ücretsiz hesapta her yerde bir şarkıyı geçerli çalma listesinden gizlemeye yarayan "Beğenmeme" düğmesi görünürdür. Ancak Premium Spotify'da beğenmeme düğmesinin yokluğunda şarkıları beğenememe yani gizleyememe sorunu ortaya çıkar.





Bunun nedeni şu ki Spotify premium üyeleri bazı çalınan şarkıları beğenmeme işlevine sahip değil. Premium üyelerin bu oynatma listelerinden çalınan müzikleri beğenmeme olanağı yok: Arama, Editoryal, Markalı, Wrapped, Yaz Geri Sarma, Popüler, Tür, Ruh Hali, Öne Çıkan Sanatçılar, Yeni Müzikler, Kullanıcı Tarafından Oluşturulanlar, Kişisel ve çoğu radyo istasyonu gibi.

Spotify bir Sanatçıyı Engellemenize İzin Verir

Bir sanatçıyı beğenmediğinizi ancak tonlarca şarkısını tek tek engellemek istemediğinizi varsayalım. Spotify o sanatçıyı engellemenizi sağlar. Hatta tutumunuz değişirse aynı sanatçının engellemesini kaldırabilirsiniz. Bu işlev hem premium hem de ücretsiz hesaplarda kullanılabilir.

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