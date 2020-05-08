



Xiaomi'nin Mi Note 10'u geçtiğimiz Kasım ayında dünyanın ilk 108 MP kameralı telefonu olarak piyasaya çıktı. Yanında bir de iki telefoto lens ve bir ultrawide ve bir makro kamera getirdi. Telefon satış açısından oldukça iyi ve hatta son zamanlarda Mi Note 10 Lite şeklinde daha küçük bir kardeşi de ortaya çıktı.

Xiaomi Mi Note 10 Android 10 Güncellemesi

Şimdiye kadar almadığı bir şey, diğer 10 (hatta daha eski) Xiaomi cihazlarının sahip olduğu Android 10 güncellemesiydi. Bugün Çinli şirket Android 10 tabanlı MIUI 11 için bir güncelleme yayımlamaya başladı ve Mi Note 10'un bekleme süresi neredeyse bitti.

Bununla birlikte her güncellemede benzer olduğu gibi Xiaomi'nin bir "Küresel Kararlı Beta" programı olduğunu hatırlatalım. Yani bu son sürüm değil ama son sürüme yakın diyebiliriz. Bazı kötü bug'lar ve hatalar bulunursa, dağıtım durdurulabilir ve daha sonra yeni bir yapı güncellemesi ortaya çıkabilir.

Ayrıca güncelleme şu anda "küresel" birimlere ulaştırılıyor ve bu da Xiaomi açısından, Çin, Rusya, Hindistan veya Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)'nın hedefte olmadığı anlamına gelmekte. Neyse ki Türkiye EEA'da değil.





Güncelleştirme MIUI 11.1.1.0.QFDMIXM'dir ve yüklenmesi 2.6GB indirme gerektirir. Android 10 özelliklerini masaya getirmenin yanı sıra, Nisan 2020 güvenlik düzeltme eki ve olağan hata düzeltmeleri ile optimizasyonları da sunuyor.

Kullanıcıların raporlarına göre, kamera, parmak izi kilidi ve genel sistem hızı arttı. Ayrıca yeni bir canlı AOD özelliği var. Ancak, dahili çağrı kaydı özelliği bu derlemede kaybolmuş.

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