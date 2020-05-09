



En iyi kablosuz kulak içi kulaklıklar merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Öyleyse 2020'de bu alandaki en iyi modelleri görelim. Kablosuz kulaklıklar CES 2020'de dikkat çekmişti ve giderek daha fazla üretici ürünlerine aktif gürültü önleyici (ANC) ekliyor. Uygun ANC teknolojisine sahip gerçek kablosuz kulaklıkların listesi hala nispeten kısa ancak bugün satın alabileceğiniz en iyilerini görebilirsiniz.

En İyi Gürültü Engelleyicili Kablosuz Kulak İçi Kulaklıklar

Sony WF-1000XM3

Sony'nin kulak üstü ANC kulaklıkları pazar lideriler ve gürültü azaltma markanın ana güçlerinden biridir. Tasarım herkes için değil, özellikle şık kulaklıkları tercih eden veya AirPods tarzı bir gövde tasarımı isteyen kişiler tercih etmeyebilir. Taşıdığı QN1e çipi kendisini ANC kalitesi açısından piyasadaki en iyi gerçek kablosuz kulaklıklar haline getiriyor.

Ses codec bileşeni: SBC ve AAC

Pil ömrü: 24 saat (kulaklıkta 6 saat, taşıma çantasında 18 saat)

Fiyat: yaklaşık 230$

Apple AirPods Pro

Tasarım ve malzeme kalitesinde değişen pek bir şey yok ancak Apple şimdi bazı kullanıcıların kulak içi kulaklıklarla hissedebildiği rahatsız edici basınç hissini önlemek için AirPods'a bir havalandırma kanalı ekledi. AirPods Pro'nun H1 çipi, hızlı eşleştirme ve bağlantı kararlılığı söz konusu olduğunda iPhone ve Mac kullanıcıları için büyük bir avantajdır.

Ses codec bileşeni: AAC

Pil ömrü: 24 saat (kulaklıkta 4,5 saat, taşıma çantasında 19,5 saat)

Fiyat: yaklaşık 250 $

Libratone Track Air +

Bu üründe tasarım tamamen rahat kullanımla ilgilidir ve kulaklık başına 5.6 gramlık değeriyle Libratone Track Air+ çok hafiftir. Ayrıca su hasarına karşı IPX4 sertifikası ile birlikte gelirler. En önemlisi bizi etkileyen akıllı ANC özelliği oldu. Sadece aktif gürültü iptali sunmaz, aynı zamanda kulakiçi kulaklıklardaki mikrofonlar pasif gürültü azaltma sağlar.





Ses codec bileşeni: AAC ve aptX

Pil ömrü: 24 saat (kulaklıkta 6 saat, taşıma çantasında 18 saat)

Fiyat: yaklaşık 219 $

1MORE Gerçek Kablosuz ANC

Las Vegas'taki CES 2020'de piyasaya sürülen 1MORE True Wireless ANC Kulak İçi Kulaklıklar, daha büyük ve daha köklü markalar arasında görece yeni bir oyuncu. 1MORE, sistemine 'hibrit aktif gürültü iptali' adını veriyor ve çift mikrofonlar sırasıyla çevresel ve kulak içi sesleri analiz etmek ve engellemek için özel Dijital Sinyal İşlemci ile birlikte çalışıyor.

Ses codec bileşeni: AAC ve aptX

Pil ömrü: 18 saat (kulaklıkta 5 saat, taşıma çantasında 13 saat)

Fiyat: yaklaşık 199 $

Mobvoi Ticpods 2 Pro

Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip gerçek kablosuz kulaklıkların servete mal olması gerekmiyor. Listemizdeki bütçe seçimi, Çinli marka Mobvoi'den gelmekte. Son birkaç yıldır bu şirketin gerçek kablosuz ürünlerinden etkilendik ve Ticpods 2 Pro, gerçek kablosuz kulaklıklarınızla ANC dünyasına girmenin uygun bir yolunu sunuyor.

Ses codec bileşeni: aptX, AAC ve SBC

Pil ömrü: 24 saat (kulaklıkta 4 saat, taşıma çantasında 20 saat)

Fiyat: yaklaşık 125 $

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