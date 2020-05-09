



Xiaomi Redmi K30 5G Speed ​​Edition, JD.com'da Snapdragon 768G adlı bir yonga seti ile bugün ortaya çıktı. Bir yazım hatası gibi görünebilir, ancak Weibo'daki bir sızıntı kaynağına göre bu yonga seti Qualcomm'un yeni Redmi telefonda sunduğu gerçek bir çipset. İlk sızıntıda spesifikasyon bilgisi yoktu ancak daha sonra çıkan bir tweet çipsetin iç kısımlarını ortaya koydu.

Snapdragon 768G Resmileşti, İşte Özellikleri

CPU kümesi 2,8 GHz'de bir çekirdek, 2,4 GHz'de bir çekirdek ve 1,8 GHz'de altı çekirdek içerir. GPU aynı kalacak – Adreno 620 – ancak bu GPU, Snapdragon 765G'de 625 MHz yerine 750 MHz'de çalışıyor, bu da %20'lik büyük bir artış.

Sızıntı, bu yonga setinin AnTuTu'da ulaştığı puanın 360.000 civarında olduğunu, bu da normal Redmi K30 5G'nin Snapdragon 765G'sinin sahip olduğu 300.000 sonucunun çok üstünde olduğunu gösteriyor. Genel performans ortalama %10 daha iyi olacak, yani 6/64 GB'lık model için 2.200 CNY'den (310 $ / 285 €) başlayan benzer bir fiyat artışı bekleyebiliriz.





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