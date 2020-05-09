



Sony'nin Xperia 10 ve 10 Plus'ı geçen yılki amiral gemisi Xperia 1'in orta sınıf alternatifi oldular. Sony, "2020'nin başında" Android 10'a güncelleme sözü verdi, ancak iki orta sınıf cihazın da en son Google ürün yazılımı güncellemesini almak için biraz daha beklemesi gerekiyordu.

Xperia 10 ve 10 Plus İçin Android 10 Gelişmesi

COVID-19 salgını, çoğu şirketin düzenli operasyonlarını bozarak gecikmelere neden olduğundan bu durum anlaşılabilir. Neyse ki bekleyiş sona eriyor ve Xperia 10 ve 10 Plus şimdi Android sürüm güncellemesini alıyor.

Şimdilik, sunum belirli bölgeler ve operatörlerle sınırlı. Güncelleme 53.1.A.2.2 sürüm numarasını taşıyor ve ayrıca Mart güvenlik yamasını da ekler.





Ek olarak, sistem genelinde geliştirilmiş karanlık mod, yeni hareket navigasyonu ve elden geçirilmiş gizlilik kontrolleri gibi olağan özellikler setini bekleyebilirsiniz.

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