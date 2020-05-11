



Yaklaşan iPhone 12 serisi için yeni CAD çizimleri sızdı ve EverythingApplePro'daki ekibin yeni 3D render'lar oluşturmasını sağladı. Yeni iOS amiral gemilerinin iPad Pro benzeri bir tasarıma sahip olacağı görülüyor.

iPhone 12 Sızıntısı: Tasarım, 120Hz Ekran ve 3x Zoom Kamera

Daha önceki sızıntılarda mevcut olan bir detay da Smart Connector idi (iPad'lerde olduğu gibi). Bu detay en son sürümde kaldırıldı, ancak insanlar Apple'ın gelecekte kesinlikle "bağlantı noktası olmayan" iPhone'lar sunacağını söylüyor.

Ayrıca, 5.4 inç iPhone 12'nin gözden geçirilmiş boyutları, telefonun beklenenden daha küçük olacağını gösteriyor. Yeni iPhone SE'nin boyutuna oldukça yakın olacak (4.7 inç ekrana sahip ancak 16:9 en boy oranı ve eski çerçeveler barındırıyor).

iPhone 12 Pro serisinde yeni bir renk olarak Lacivert alacak. Arkadaki cam hala mat bir kaplamaya sahip olacak, çünkü parmak harika önlüyor.

iPhone 12 serisindeki ekranlar tamamen yenilenecek. Dört modelin hepsi daha dar çentikli OLED ekranlara sahip olacak ancak çentikleri Android'lere göre hala birkaç yıl eski görünecek. Pro serisi 120Hz yenileme hızı sunacak (ProMotion, iPad Pro'ların bir süredir sunduğu bir şey).

Ekranların yanı sıra, arka kamera iPhone 12 Pro'lar ile normal modeller arasındaki önemli bir ayırt edici faktör olacak. Pro'larda videolar için portre modunun yanı sıra daha hızlı otomatik netleme (şimdi sahip olduklarımızdan 2-3 kat daha hızlı) gibi işlevleri destekleyen bir LiDAR sensör bulunacak.





64MP kamera denemesi yapıldığı ancak Apple mühendislerini tatmin etmediği bildirildi, bu yüzden 12MP sensörle devam edilecek. Yine de daha iyi bir gece modu için daha büyük bir sensör kullanılacak.

Telefoto kamera ayrıca Pro'lara özel olacak. 3x'e kadar büyütme (11 Pro'da 2x var) ve gece modunu da destekleyecek. Apple'ın periskop üzerinde çalıştığı iddia ediliyor, ancak bu yıl gerçekleşmeyecek.

Modeller iPhone 12 (5.4"), iPhone 12 Max (veya belki de 12 Plus, 6.1"), iPhone 12 Pro (6.1") ve iPhone 12 Pro Max (6.7") adı verilecek.

Pro ikilisinde Samsung'un 10 bit panelleri bulunurken "normal" iPhone 12 modellerinde BOE yapımı ekranlar olacak. Fiyatlandırma da ilginç, temel iPhone 12 650 $'dan başlayacak, bu iPhone 11'den (4G bağlantısı, LCD ekran) 50$ daha az demek. Dört modelin de 5G bağlantısı olacak.

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