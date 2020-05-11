



Pocophone F1'in uzun zamandır beklenen halefi sonunda 12 Mayıs'ta Poco F2 Pro olarak geliyor. Şimdi dikkat çeken bir sızıntı gerçekleştirildi ve telefonun çentiksiz ön kısmının resmi renderları ortaya çıkarıldı. Ayrıca resmi renk ve depolama seçenekleri de sızdırılan bilgiler arasındaydı.

Poco F2 Pro'nun Görüntüsü, Renkleri ve Depolaması

Yeni sızıntıya göre, F2 Pro, halihazırda bilinen gri, mavi, mor ve beyaz renklerde sunulacak. Bu renkleri Redmi K30 Pro biriminden biliyoruz. Evet, cihaz şaşırtıcı şekilde tam ekran bir tasarıma sahip olacak. Depolama seçenekleri ise 128 GB ve 256 GB olacak.

Guess what phone this is… Ahh, I know it's not hard.



This is your first look at the official renders of #PocoF2Pro which is launching very soon. Full-screen design confirmed.



5 colour options: Black, Grey, Blue, Purple & White (K30 Pro?)



2 storage options: 128 & 256GB pic.twitter.com/mPzxWnsvoR

May 11, 2020

Daha önce, Gearbest teaser listesini görmüştük. F2 Pro, Redmi K30 Pro'nun yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olacak ve yerel vergilere bağlı olarak Avrupa'da 600 € ile 650 € arasında bir fiyata sahip olduğu söyleniyor. Bazı pazarlarda cihazın fiyatlandırmasını daha da yükselten 5G desteğine yer verilecek.

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