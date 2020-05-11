



Yeni Galaxy telefonları çarpıcı yapı kalitesi ve eşit derecede güçlü kameralarla desteklenen inanılmaz derecede güçlü özelliklerle geliyor. 2020'nin başlarındaki en iyi telefonlardan biri oldular. Sadece bir sorunları var: Samsung, yan tuşa uzun süre bastığınızda (güç düğmesi olarak da bilinir) Bixby'yi açmanızı sağlıyor, yani Bixby ses asistanını kullanmanız için elinden geleni yapıyor. Neyse ki, bu kısayolu kaldırmak ve tekrar güç tuşu haline getirmek kolaydır.

Samsung'da Yan Tuş (Güç Tuşu) İşlevini Değiştirmek

Yan tuşa Bixby kısayolu eklemek Samsung için yeni bir şey değil; Galaxy S10 ve Note 10 serisi ile aynı şeyi yaptı, yeni kullanıcıların telefonlarını nasıl yeniden başlatacaklarını veya kapatacaklarını anlamaları zorlaştı. İşleri biraz daha kolaylaştırmak için bildirim penceresindeki menüye bir kısayol eklendi, ancak asla güç düğmesini basılı tutmanın yerini alamaz.

Yan tuşun işlevini nasıl değiştirebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.





Ayarlar uygulamasını açın.

Listeyi aşağı kaydırın ve Gelişmiş özellikler'e dokunun.

Yan tuşa dokunun.

Basılı tutun altında, Kapat menüsünün yanındaki küçük daireye dokunun.

Yan tuşa iki kez dokunma işlemini de ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak kamerayı başlatır; Bixby'yi açacak şekilde ayarlayabilir veya farklı bir uygulama başlatmak için Uygulamayı aç'a dokunabilirsiniz.

Hangi uygulamanın yan tuşa iki kez basılarak açılacağını belirlemek için Uygulama aç'ın yanındaki dişli çark simgesine dokunun.

Bu kadar! Şu andan itibaren, yan tuşa basılı tutmak Bixby yerine telefonunuzu kapatmak veya yeniden başlatmak için kullanılan güç menüsünü açacaktır. Daha iyi bir ses asistanı kullanmak veya haber akışlarına hızlı bir kısayol atamak istiyorsanız, istediğiniz herhangi bir uygulamayı başlatmak için de yan tuşa çift basabilirsiniz. Seçim sizin.

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