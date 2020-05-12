



Huawei Honor 9 Lite cihazınızda sistemsel hatalar almaya başladıysanız ve de gereksiz verilerin cihazınızı tamamen yavaşlattığını düşünüyorsanız cihazınızı sıfırlayabilirsiniz. Huawei Honor 9 Lite'ı sıfırlama cihazınızda aldığınız bazı sistemsel sorunların önüne geçer ve cihazınızı hızlandırabilir. Biz de bu yazımızda sizlere Huawei Honor 9 Lite'ı fabrika ve donanım ayarlarına sıfırlama işlemi hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Huawei Honor 9 Lite'ı Fabrika ve Donanım Ayarlarına Sıfırlama

Huawei Honor 9 Lite'ı fabrika ayarlarına sıfırlamak oldukça basittir. Ancak bu işlem telefonunuzdaki verilerinizi kaybedecektir. Bu yüzden cihazınızdaki verileri yedekleyin. Cihazınızdaki verileri nasıl yedekleyeceğiniz hakkında sizler için hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz.

Cihazınızdaki tüm verileri yedekledikten sonra cihazınızın Ayarlar bölümüne gidin ve Genel Ayarlar seçeneğine tıklayın. Buradaki seçeneklerden Fabrika Ayarlarına Sıfırla'ya dokunun. Sıfırlama işlemini gerçekleştirmenizi doğrulayacak bir küçük pencere açılacaktır. İşleme devam etmek için bu pencereyi onaylayın ve telefonu sıfırlama işlemini bu basit işlem sayesinde gerçekleştirin.

Huawei Honor 9 Lite'ı donanım ayarlarına sıfırlamak da basit bir işlemdir. Bu işlem telefonunuzu ilk haline döndürecektir. Cihazı kullanırken karşılaştığınız sistemsel sorunların önüne geçmek için oldukça önemli bir yöntemdir. Cihazı donanım ayarlarına sıfırlamak için öncelikle telefonu kapatın. Telefonunuz kapandıktan sonra Ses Arttırma + Güç tuşuna aynı anda basılı tutarak telefonun ekranında EMUI logosunun belirmesini bekleyin.

Açılan ekranda cihazınızı donanım ayarlarına sıfırlamanız için seçenkler yer alacaktır. Ses Kısma tuşu yardımıyla bu ekrandaki seçeneklerden Wipe Data Factory Reset'e gelin ve Güç tuşu yardımıyla bu başlığı seçin. Son olarak Evet / Hayır seçeneklerini de Ses Kısma tuşu yardımıyla Evet olarak seçin.





Cihazınızın donanım ayarlarına sıfırlanma işlemi birkaç dakika sürebilir. Bu işlem bittikten sonra cihaz yeniden başlatılır. Eğer bu esnada bir sorun yaşadıysanız forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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