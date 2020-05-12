Huawei P30 Pro New Edition'da Resmi Google Uygulamaları





Huawei P30 Pro, 2019'da hızla en popüler amiral gemilerinden biri haline geldi ve şimdi şirket, doygun pazardaki rekabet gücünü korumak için Avrupa'daki cihazını yeniliyor.

Google uygulamaları önceden yüklenmiş olarak gelir

P30 Pro, ABD ticaret yasağı bir yıl önce uygulanmadan önce Google hizmetleriyle birlikte gönderilen son Huawei amiral gemisiydi ve bu da kesinlikle önemli bir değişim taşı oldu. Yeni duyurulmuş P30 Pro New Edition modelinin, daha yeni Huawei P40 Pro'nun aksine önceden yüklenmiş Google uygulamaları ve hizmetleri ile gelecek olması sizin şaşırtabilir.

Ayrıca orijinal 128GB'tan 256GB depolama alanına çıkılarak ve de etkileyici bir 8GB RAM sunularak cazip bir iş başarılıyor. Yazılım tarafında kullanıcılar Android 10 tarafından desteklenen EMUI 10.1 arayüzünü bulacaklar.

Paketin geri kalanı ise 6,5 inç OLED ekran ve 2019'da kullanıcıları şaşırtan dört kameralı bir sistemden oluşuyor. 20 megapiksel ultra geniş açılı kamera ile gece modunu destekleyen güçlü bir 40 megapiksel ana kamera var. 8 megapiksel 5x periskop zoom kamerası da unutulmamalı.





Huawei P30 Pro New Edition, bugünden itibaren Almanya'da Aurora, Silver Frost ve Black'te 749 €'dan ön sipariş verilmeye hazır. Gönderiler 31 Mayıs'ta başlıyor ve ön sipariş verenler ücretsiz bir çift FreeBuds 3 kulaklık ve bir Huawei Mini hoparlör kazanıyor. Ayrıca Huawei Watch GT 99 €'luk indirimli fiyatla satın alınabiliyor.

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