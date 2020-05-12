



Eğer siz de bir Apple aşığıysanız, iPhone 11 zil seslerini seviyor olabilirsiniz. Evet, iPhone 11 ve 11 Pro zil sesleri harikalar ve en iyi yanları, HQ ses kalitesinde tüm diğer cihazlara indirilebilmeleridir. Tüm zil sesleri 160 Kbps ve 320 Kbps formatındalar. Aşağıdaki zip dosyasına eklenmiş toplam 40 zil sesi var. Bu dosya tüm iPhone 11 zil sesleri, alarm ve bildirim tonlarına sahip, bu nedenle zil seslerini asla tek tek aramanıza gerek yok. Aşağıdaki bölümden akıllı telefonunuz için indirebilirsiniz.

iPhone 11 Zil Seslerini İndirmek

iPhone zil sesleri ile her zaman Android'den farklı olmayı başarmıştır. iPhone 11 Pro'daki zil sesleri için de aynısı geçerli. Tüm zil sesleri arka planda tatlı, yumuşak ve hoş bir müzik veriyor. Paketi Google Drive bağlantısını kullanarak kolayca indirebilirsiniz.

Zil seslerini indirdikten sonra, ZIP dosyasını FilesGo veya ES Dosya Gezgini gibi herhangi bir dosya yöneticisini kullanarak çıkarmanız gerek. Ardından, cihazınızda kullanmak istediğiniz herhangi bir zil sesini seçin. Hepsi bu kadar.





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