iPhone, iPad'de Fare Kullanmak (Kablolu, Kablosuz)





Apple iOS 13 ile iPad ve iPhone'a fare desteğini getirdi. Ancak iyi bir özellik olmasına rağmen Apple bu özelliğin pek reklamını yapmıyor, bu nedenle birçok kullanıcının bu özelliğin farkında olmaması mümkün. iPad ve iPhone şimdi hem kablosuz hem de kablolu fareyi destekliyor.

iPhone, iPad'de Kablolu Fare Kullanmak

Fareyi kullanmak bazı durumlarda rahattır ve bu özellik özellikle iPad'de gerçekten yararlıdır. Fare varsayılan olarak desteklenir, ancak çalışması için bazı ayarları değiştirmeniz gerek. Hiçbir üçüncü taraf uygulamanın yüklenmesi gerekmez. Bu nedenle, iPad ve iPhone'unuzda fare kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki kılavuzu izleyin.

Kablosuz fare kolayca bağlanabilir, ancak kullanmak için bazı ayarları değiştirmeniz gerek. Eğer USB konektörlü bir kablosuz fareniz varsa, iPad veya iPhone'unuza bağlamak için önce C Tipi — USB dönüştürücü satın almanız gerekir.

Önce Ayarlar'ı açın ve Erişilebilirlik> Anahtar Denetimi > Anahtarlar> Bluetooth Cihazları'na gidin.

Farenizde Bluetooth'u açın ve iPhone veya iPad'inizde Bluetooth cihazların altında Fare'yi göreceksiniz.

Farenizi üzerine tıklayarak bağlayın. Bazı fareler parola ister ve çoğu durumda parola 0000'dır.

Fare bağlandıktan sonra Erişilebilirlik> Dokunma > Assistive Touch'a gidin.

Şimdi AssistiveTouch'ı etkinleştirin. Ve fare imleciniz ekranınıza gelecektir. Ama aynı zamanda AssistiveTouch düğmesi de görünecektir.

Düğmeyi kaldırmak istiyorsanız, Assistive Touch'a gidin ve 'Her Zaman Menüyü Göster'i devre dışı bırakın.

İşte şimdi iPad veya iPhone'unuzda kablosuz bir fare kullanabilirsiniz.

Ayrıca, düğme denetimlerini ve fare işaretçisini özelleştirmek istiyorsanız, aşağıdaki önerileri izleyin.





iPhone, iPad'de Kablosuz Fare Kullanmak

Eski iPad'ler kablolu farelere izin vermez ve farenin çok fazla güç gerektirdiğini söyler. Eski iPad'lerde yalnızca birkaç belirli fare çalışıyor. Kablolu fareyi bağlamak içinse bir dongle veya konektör satın almanız gerek. Konektör, iPad'e bağlıdır, örneğin cihazda C tipi bağlantı noktası varsa, C Tipi – USB A dönüştürücü satın alın. Cihazın lightning portu varsa, Lightning – USB A dongle'ı satın alın.

İlk olarak, iPad veya iPhone'unuzdaki Ayarlar'ı açın.

Erişilebilirlik> Dokunma> Assistive Touch'a gidin.

Şimdi düğmeye basarak Yardımcı Dokunuş'u etkinleştirin.

Ardından farenizi iPad veya iPhone'unuza satın aldığınız konektörle bağlayın.

Bağladıktan sonra işaretçi görünecek ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

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