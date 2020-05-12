



iPhone'unuzda uygulama yardımıyla uzun ekran görüntüsü almak istiyorsanız telefonunuza "Tailor" adlı uygulamayı indirebilirsiniz. Bu uygulama iPhone'da pratik şekilde uzun ekran görüntüleri almanızı sağlar. Tailor uygulaması hem iPhone kullanıcıları hem de iPad kullanıcıları için sunuluyor ve ücretsiz.

iPhone'da Uzun Ekran Görüntüsü Alma Uygulaması

Uygulamayı doğrudan indirmek için buradan AppStore sayfasına gidin ve uygulamayı indirin.

Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz herhangi bir uygulamanın veya web sitesinin birden fazla ekran görüntüsünü alın.

İndirdikten sonra, uygulamayı açın ve şimdi Tailor uygulaması son alınan ekran görüntülerini otomatik olarak algılar ve uzun bir tek ekran görüntüsüne dönüştürür.

Şimdi bu ekran görüntüsünü kaydedebilir veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu kadar.

Temel olarak, Tailor sadece birden fazla ekran görüntüsünü tek bir ekran görüntüsünde birleştirir. Bize göre bu uygun bir yol değil ancak cihazınız uzun ekran görüntülerini desteklemiyorsa en iyi yol bu.





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