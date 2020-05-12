iPhone'da Yazılımı İndirmeyle İlgili bir Sorun Oluştu Hatasının Çözümü





1) Eski IPSW Dosyasını Silin ve Yeni Dosyayı İndirin

Hata IPSW dosyası arızalı veya düzgün indirilmemesinden kaynaklanıyor olabilir.

PC'de Dosya Konumunu Göster deyin (Mac'de ise Option düğmesine basılı tutun, ardından Git menüsünü seçin ve Kütüphane seçeneğini tıklayın)

iTunes klasörünü bulun ve açın.

Klasörün içinde iPhone Yazılım Güncelleme / iPad Yazılım Güncelleme / iPod Yazılım Güncelleme'yi bulun (iPhone Software Update/iPad Software Update/iPod Software Update). Hangi cihazı güncellemeyi düzeltmeye çalıştığınıza bağlı olarak.

Yazılım güncellemesinde, XXXX_Restore.ipsw dosyasını bulacaksınız, dosyayı silin.

Dosyayı sildikten sonra şimdi 'Yazılımı İndirmeyle İlgili bir Sorun Oluştu' hatasını almadan IPSW dosyasını indirebilir ve Apple cihazınızı güncelleyebilirsiniz.

2) iTunes'u Güvenlik Duvarı'ndan Kaldırın

iTunes'u, Güvenlik Duvarı etkinleştirilmiş bir Windows PC'de kullanıyorsanız. iTunes'un engelleme listesinde olmadığından emin olmanız gerekir. Blok listesindeyse kaldırın.

Windows PC'nizde Denetim Masası'nı açın.

Ardından Windows Defender Güvenlik Duvarı > Windows Defender Güvenlik Duvarı üzerinden bir uygulamaya veya özelliğe izin ver seçeneğine gidin.

iTunes ve Apple ile ilgili yazılımların işaretlendiğinden emin olun. İşaretli değilse, kutuyu işaretleyin.

iTunes'a izin verdikten sonra iPhone, iPad veya iPod'unuzu güncellemeyi tekrar deneyin. Bu sefer çalışmalı. Yukarıdaki iki yöntem işe yaramasa bile, sonraki yöntemleri izleyin.

3) Apple Cihazınızı DFU Moduna Önyükleyin

iPhone / iPad / iPod'unuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Home ve Güç düğmelerini birlikte basılı tutun.

10 saniye sonra Güç düğmesini bırakın, ancak Ana Ekran düğmesini basılı tutun.

iPhone / iPad / iPod, DFU Modunda açılır. Artık iTunes'dan güncelleyebilirsiniz.

Yukarıdaki prosedür yalnızca Home düğmesi olan Apple telefonlar içindir. Home düğmesi olmayan iPhone'larda yöntem farklıdır.

4) Güvenlik Yazılımını Devre Dışı Bırakma

Windows veya Mac PC'nizde yüklü herhangi bir üçüncü taraf güvenlik yazılımı varsa, önce devre dışı bırakın veya kaldırın. Apple telefonunuzu güncellemeye çalıştığınızda artık hatayı almayacaksınız.





5) Hosts Dosyasını Farklı Bir Yere Taşıma

Hosts dosyası, bir Apple cihazını iTunes aracılığıyla geri yüklerken veya güncellerken hataya neden olabilir.

Windows PC'nizde C: \ Windows \ System32 \ drivers \ etc konumuna gidin.

Hosts dosyasını arayın, sadece birkaç dosya olduğu için kolayca bulabilirsiniz.

Hosts dosyasını kesin ve farklı bir konuma yapıştırın. Kolaylık sağlaması için, hosts dosyasını Desktop'ta (Masaüstü) yapıştırın.

Şimdi iTunes'dan geri yükleme veya güncelleme yapın.

Tamamlandıktan sonra hosts dosyasını orijinal konumuna kopyalayın (C: \ Windows \ System32 \ drivers \ etc).

Hala "iPhone yazılımı indirilirken bir sorun oluştu" hatası alıyorsanız, izleyebileceğiniz birkaç yöntemimiz daha var.

6) TCP / IP'yi (İnternet Protokolü) Sıfırlayın

TCP / IP, "ağ bağlantısı sıfırlandı" veya "ağ bağlantısı zaman aşımına uğradı" hatasının başlıca nedeni olabilir.

Bilgisayarınızda yönetici olarak CMD veya Komut penceresini açın.

Komut penceresinde TCP / IP'yi sıfırlamak için aşağıdaki komutu girin. netsh int ip reset c:\resetlog.txt

Dizin yolunu veya log dosyasını belirtmek istemiyorsanız, yukarıdaki komut yerine aşağıdaki komutu girin. netsh int ip reset

TCP / IP sıfırlandıktan sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

7) Farklı Ağ Bağlantısı Kullanın

Geçerli ağ bağlantısı nedeniyle network ağ bağlantısının sıfırlandığı iPhone'da bir sorun oluşabillir. Bilgisayarınızdaki ağ bağlantısını değiştirmek sorunu çözebilir. Telefonunuzdaki mobil ağa dahi geçebilirsiniz.

8) Fabrika Sıfırlaması

Son çare olarak iPhone / iPad'i fabrika ayarlarına sıfırlamak için Ayarlar> Genel> Sıfırla> Tüm İçeriği Sil ve Ayarlar'a gidebilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra telefonunuzu geri yükleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum