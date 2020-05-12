PUBG Mobile'da "Sunucuya Bağlanılamıyor" Hatası





PUBG Mobile birçok mobil oyun kullanıcısının en çok rağbet gösterdiği oyundur ve buna bağlı olarak PUBG Mobile'a bağlantı konusunda sorun yaşamanızın birçok sebebi vardır. Yeni gelen güncellemelerdeki eksiklikler, oyun sunucusunda yaşanan ağ problemleri ve kullanıcıların oyun sunucusuna bir anda yüklenmesi gibi birçok farklı nedenler bu hataların başlıca sebepleri arasında yer alabilir. Biz de bu yazımızda sizlere PUBG Mobile'da yaşadığınız "Bu Sunucuya Bağlanılamıyor" hatası ve çözümü hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

PUBG Mobile'da "Bu Sunucuya Bağlanılamıyor" Hatası ve Çözümü

PUBG Mobile'da yaşadığınız sunucuya bağlanamama hatası 154140716 kodu ile ilişkilendirilmiştir. Karşılaştığınız bu sorun, güvenlik duvarı veya bağlantı sorunuyla alakalıdır. Oyunu silmeniz ve yeniden yüklemeniz bu sorunun çözümü olmayabilir.

Bu hatayı önleyebilmek için ilk olarak cihazınıza bir VPN yüklemeniz gerekmektedir. Android için Opera VPN'i buraya tıklayarak indirebilir, iOS cihazınız için SurfEasy VPN'i buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

VPN'i indirdikten sonra VPN'i açın ve cihazınızdan VPN erişimi için istenilen izinleri kabul edin. Daha sonra bu VPN'den bir ülke seçin ve o ülke bilgileri altında cihazınızın konumunu geçici olarak değiştirin. Son olarak PUBG Mobile'a girin.





Bu adımları eksiksiz denemenize rağmen halen daha PUBG Mobile'da sunucuya bağlanamıyorsanız bizlere forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak durumu bildirebilirsiniz.

PUBG Mobile'da yaşadığınız diğer problemler hakkında detaylı bilgi almak ve PUBG Mobile ipuçları için buraya tıklayarak sizler için hazırladığımız rehberlere ulaşabilirsiniz.

Güncel teknoloji haberleri ve diğer ipuçlarından anında haberdar olabilmek için bizi Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!