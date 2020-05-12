



Gün içerisinde milyonlarca Tweet'in atıldığı Twitter uygulamasında beğendiğiniz ve daha sonra daha hızlı şekilde görüntülemek amaçlı kaydetmek istediğiniz Tweet'leri yer işaretlerine ekleyebilirsiniz. Bir Tweet'i yer işaretlerine ekleme işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

Twitter'da Tweet'i Yer İşaretlerine Ekleme

Twitter'da beğendiğiniz ve istediğiniz zaman görüntülemek istediğiniz Tweet'i yer işaretlerine ekleyebilirsiniz. Yer işaretlerine eklediğiniz tüm Tweet'ler yer işaretleri listesinde yer alır ve bu listeyi de sadece siz görüntüleyebilirsiniz.

Bir Tweet'i yer işaretlerine eklemek için ilk olarak yer işaretlerine eklemek istediğiniz Tweet'i bulun ve bu gönderinin sağ alt köşesindeki paylaşım butonuna tıklayın. Açılan küçük çekmecedeki seçeneklerden Yer İşaretlerine Ekle butonuna tıklayın.

Yer işaretlerine eklediğiniz tüm Tweet'leri görmek için de uygulama ana ekranının sol üst öşesindeki profil fotoğrafınıza tıklayın ve açılan çekmecedeki seçeneklerden Yer İşaretleri'ni seçin. Burada yer işaretlerine eklediğiniz tüm Tweet'ler yer alır.





Yer işaretlerine eklediğiniz bir Tweet'i kaldırmak için de Yer İşaretleri listesinde yer alan, bu listeden kaldırmak istediğiniz Tweet'in sağ alt köşesindeki paylaşım butonuna tıklayın ve buradaki seçeneklerden Yer İşaretlerinden Kaldır'ı seçin.

Yer işaretlerine eklediğiniz ancak bu listeden kaldırmadığınız bir Tweet b u listede gözükmeyebilir. Çünkü Tweet'in sahibi hesabını dondurmuş veya Tweet'i silmiş olabilir.

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