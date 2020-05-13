En İyi iPhone 11 Pro (Max) İpuçları ve Püf Noktaları





iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, Apple'ın mevcut en iyi modelleridir. Apple, bu telefonlarla birlikte en son işletim sistemi iOS 13'ü de tanıttı. Yeni iPhone'unuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için bazı ipuçları ve püf noktalarına yer verdik.

Karanlık modu açmak

iOS 13 ile Apple, macOS'ta uzun süredir mevcut olan sistem genelinde karanlık modu nihayet mobil işletim sistemine entegre etti.

Karanlık mod ayarlarına erişmek için:

Ayarları açın

Ekran ve Parlaklığa gidin

Üstte Açık ve Koyu arasında seçim yapabilirsiniz

Bunun altında, Otomatik düğmesini de etkinleştirebilirsiniz.

Ardından karanlık modun gün batımından gün doğumuna otomatik olarak etkinleştirilmesini isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz veya kendi programınızı ayarlayabilirsiniz.

Haptic Touch

Yeni iPhone'larda Apple, 3D Touch yerine Haptic Touch kullanıyor. Haptic Touch, 3D Touch donanımına sahip eski iPhone'lardaki eski 3D Touch teknolojisinin yerini alıyor. Haptic Touch ile bir simgeyi basılı tutarsanız ek ayarlar açılır. 3D Touch'ta bulunan farklı basınç seviyeleri artık tarih oldu.

Uygulamaları taşıma ve silme

Bu ipucu bir önceki ipucunu kapsar. Uygulamaları taşımak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

İstediğiniz uygulama simgesini basılı tutun

Uygulamaları Yeniden Düzenle'yi seçer

Uygulama simgesini istediğiniz konuma veya klasöre taşıyın

Son olarak, sağ üstteki çentiğin yanındaki Bitir'e dokunun

Bir uygulamayı silmek istiyorsanız, işlem çok benzerdir:

İstediğiniz uygulama simgesini basılı tutun

Uygulamaları Yeniden Düzenle'yi seçin

Uygulama simgesinin sol üst köşesindeki küçük X işaretine dokunun

Sil ile onaylayın

Son olarak, çentiğin hemen yanındaki Son'u seçin

iMessage'da Anımsatıcılar

Apple hatırlatma uygulamasını yeniden tasarladı. Yeni bir ilginç özellik, mesaj gönderirken bir hatırlatma almaktır.

Anımsatıcılar'ı açın

Yeni Anımsatıcı'ya dokunun

Hatırlatılmasını istediğiniz şeyi girin

Sağdaki küçük i işaretine dokunun

işaretine dokunun Mesaj gönderirken bana hatırlat seçeneğini belirleyin

Daha sonra bir kişi seçebilirsiniz

Şimdi bu kişiye bir mesaj yazarsanız, iPhone'unuz size gerekli hatırlatmayı yapacaktır.

Ne yazık ki, bu sadece Apple'ın kendi mesajlaşma uygulamasıyla çalışır, WhatsApp veya diğer mesajlaşmalarla çalışmaz.





Yeni hareketleri deneyin

Metni işaretlemek istiyorsanız, bir kelimeye dokunun ve ardından seçmek istediğiniz bölümün sonuna inin. Alternatif olarak, bir kelimeye iki kez dokunulması onu seçer, üç kez hafifçe dokunma tüm cümleyi seçer ve dört kez dokunma tüm paragrafı seçer.

Şimdi kopyalamak için bölümü üç parmağınızla "yakalayabilirsiniz". Kesmek içinse bunu iki kez yapın. Tersi hareket, kopyalanan metni seçilen konuma yapıştırır. Metin yazarken yeni bir özellik de var: Sadece klavyeyi kullanarak parmağınızı ilgili harflere sürüklemeye çalışın. Bu işlev Gboard'dan zaten bildiğiniz kaydırma kaydırma işlemine benzer şekilde çalışır.

Yeni kamera uygulamasıyla sürekli çekim

Yeni kamera uygulamasında, sürekli çekim yapmak için artık parmağınızı deklanşöre basmazsınız. Bunun yerine, tetiğe dokunun ve parmağınızı sola çekin – atış serbest!

Diğer ipuçları ve püf noktaları

Artık bilinmeyen numaralardan arama yapmak istemiyor musunuz?

Ayarlar> Telefon'a gidin

Bilinmeyen Arayan düğmesinin sesini kapatın

Safari tarayıcınız her zaman kapatmayı unuttuğunuz sekmelerle mi dolu? Safari sizin için temizleyebilir:

Ayarlar> Safari'ye gidin

Sekmeleri Kapat'a gidin.

Manuel, bir gün, bir hafta veya bir ay arasında seçim yapın

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum