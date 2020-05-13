



iMessage'da bir grup konuşmasının adını değiştirerek konuşma ortamını daha eğlenceli hale getirebilir, grubun konusunu belirleyebilir ve de konuşmayı iMessage'a girdiğinizde daha kolay bulabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere iMessage'da Grup Konuşmalarını Adlandırma hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

iOS: iMessage'da Grup Konuşmalarını Adlandırma

iMessage'da grup konuşmalarını adlandırmak için ilk olarak uygulamaya girin. Ardından sohbet ekranında yer alan sohbetlerden, adını değiştirmek istediğiniz grup konuşmasına dokunun. Konuşma ekranı açıldığında, konuşma ekranının en üstünde, grupta bulunan kişilerin profil fotoğrafları yer alacaktır. Kişilerin profil fotoğrafının olduğu alana tıklayın ve açılan seçeneklerden Bilgi'yi seçin.

Açılan ekranda gruba yeni kişiler ekleyebilir, gruptaki kişilerle konumunuzu paylaşabilir, grup bildirimlerini yönetebilir ve grup ismini değiştirebilirsiniz. Grup ismini değiştirmek için bu ekrandaki İsim bölümüne tıklayın ve var olan grup ismini silerek yeniden adlandırın. İşleminiz bittikten sonra ekranın sağ üst köşesindeki Tamam'a tıklayarak işlemi sonlandırın.





Grup üyeleri grup adını sürekli olarak değiştirebilir. Grubun ismi değiştirildiğinde konuşma ekranına grubun ismi değiştirildiğine dair bir ileti gelir. Bu iletide grup isminin hangi üye tarafından saat kaçta değiştirildiği ve gruba yeni olarak hangi isim verildiği yazmaktadır.

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