



Instagram'da gönderinizin altındaki tüm yorumları hızlı şekilde kaldırabilmeniz için Instagram yeni özelliğiyle kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Bu özellik sayesinde gönderiniz altında oluşan toplu flood, hakaret içeren, gözükmesini istemediğiniz yorumları toplu olarak kaldırabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere iOS cihazınızda Instagram yorumlarını toplu silme işlemini basitçe halledebilirsiniz. Yazımızı okumaya devam edin…

iOS: Instagram Yorumlarını Toplu Silme

Instagram'da yorumları toplu bir şekilde silmek için ilk olarak iOS cihazınızda Instagram uygulamasına girin ve yorumlarını sileceğiniz gönderinizi seçmek için profilinize girin. Profilinizde yorumlarını sileceğiniz gönderiyi seçin ve yorumlara tıklayın. Yorumlar ekranı açıldıktan sonra sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın.

Açılacak olan küçük pencerede Yorumları Yönet'e tıklayın. Burada en fazla 25 yorum seçerek toplu şekilde silebilirsiniz. Silmek istediğiniz tüm yorumları seçili hale getirin ve ardından ekranın altında çıkan Sil butonuna dokunun. Böylece seçtiğiniz tüm yorumlar toplu şekilde silinecektir.

Bu işlem iOS cihazınızda gerçekleşmiyorsa uygulamanın son sürüme güncel olup olmadığını kontrol edin. Eğer uygulama güncel değilse uygulamayı App Store'a girerek güncelleyebilirsiniz.





Instagram ile ilgili sizler için hazırladığımız tüm ipuçlarına buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

iOS: Instagram Yorumlarını Toplu Silmek ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak bize iletebilirsiniz. Güncel teknoloji haberlerinden anında haber olmak için de Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!