Nokia 3.1 Plus, Ekim 2018'de Android Oreo ile çıktı ve geçtiğimiz Şubat ayında ise Android Pie güncellemesini aldı ve şimdi ikinci büyük yazılım yükseltmesi olan Android 10 alıyor..
Nokia 3.1 Plus Android 10 Güncellemesi
Nokia 3.1 Plus, Nisan 10 güvenlik yamasıyla Android 10 güncellemesi aldı. Yeni ürün yazılımı V3.15H sürümü ile geliyor ve Karanlık Mod, Akıllı Yanıt, yeni hareket navigasyonu ve konum ve gizlilik için yeni kontroller getiriyor. Yeni yapı ayrıca Nisan 2020 Android güvenlik düzeltme ekini de içeriyor.
Nokia 3.1 Plus için Android 10 güncellemesi ilk dalgada aşağıda listelenen 38 ülkeyi içerecek şekilde toplu olarak sunuldu. Türkiye henüz listede yok.
- Ermenistan
- Azerbaycan
- Bangladeş
- Belarus
- Belçika
- Kamboçya
- Danimarka
- Mısır
- Finlandiya
- Gürcistan
- Hong Kong
- İzlanda
- Hindistan
- Endonezya
- İran
- Irak
- Ürdün
- Kazakistan
- Laos
- Lübnan
- Libya
- Lüksemburg
- Makao
- Malezya
- Moğolistan
- Fas
- Nepal
- Hollanda
- Norveç
- Filipinler
- Rusya
- Singapur
- Sri Lanka
- İsveç
- Tunus
- Ukrayna
- Özbekistan
- Vietnam
Güncelleme bugün telefonların %10'una ulaşacak, %50'sine ise 16 Mayıs'a kadar dağıtılacak ve %100'ü 18 Mayıs'ta güncellemeyi almış olacak.
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum