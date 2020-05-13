



Nokia 3.1 Plus, Ekim 2018'de Android Oreo ile çıktı ve geçtiğimiz Şubat ayında ise Android Pie güncellemesini aldı ve şimdi ikinci büyük yazılım yükseltmesi olan Android 10 alıyor..

Nokia 3.1 Plus Android 10 Güncellemesi

Nokia 3.1 Plus, Nisan 10 güvenlik yamasıyla Android 10 güncellemesi aldı. Yeni ürün yazılımı V3.15H sürümü ile geliyor ve Karanlık Mod, Akıllı Yanıt, yeni hareket navigasyonu ve konum ve gizlilik için yeni kontroller getiriyor. Yeni yapı ayrıca Nisan 2020 Android güvenlik düzeltme ekini de içeriyor.

Nokia 3.1 Plus için Android 10 güncellemesi ilk dalgada aşağıda listelenen 38 ülkeyi içerecek şekilde toplu olarak sunuldu. Türkiye henüz listede yok.





Ermenistan

Azerbaycan

Bangladeş

Belarus

Belçika

Kamboçya

Danimarka

Mısır

Finlandiya

Gürcistan

Hong Kong

İzlanda

Hindistan

Endonezya

İran

Irak

Ürdün

Kazakistan

Laos

Lübnan

Libya

Lüksemburg

Makao

Malezya

Moğolistan

Fas

Nepal

Hollanda

Norveç

Filipinler

Rusya

Singapur

Sri Lanka

İsveç

Tunus

Ukrayna

Özbekistan

Vietnam

Güncelleme bugün telefonların %10'una ulaşacak, %50'sine ise 16 Mayıs'a kadar dağıtılacak ve %100'ü 18 Mayıs'ta güncellemeyi almış olacak.

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