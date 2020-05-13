Telefon Performansını En Çok Yavaşlatan Uygulamalar





1.Boş RAM artırdığını iddia eden uygulamalar

Arka planda çalışan uygulamaların kapatıldıktan sonra yeniden başlatılması gerekir. Bellek ve pil ömrü, uygulamaları yeniden başlatmak için kullanılır ve uygulamaların bu sürekli kapatılması ve yeniden başlatılması, telefonunuzu kararsız hale getirebilir. Bu nedenle, bu bellek tasarruf uygulamaları hiçbir anlam ifade etmiyor. Ayrıca, Android RAM kullanımını otomatik olarak yönetir ve ne zaman uygulama çalıştırılacağını bilir, bu nedenle üçüncü taraf uygulamalar gerekli değildir.

2.Clean Master (veya herhangi bir temizleme uygulaması)

Temizleme uygulamaları, performansı artırmak için telefonunuzu temizlediğini iddia eder. Silinen uygulamalarda bazen önbelleğe alınmış bazı verilerin de kaldırıldığı doğru olsa da, bunun için özel bir temizleyici indirmek gerekli değildir. Ayarlar> Depolama> bölümüne gidin ve Önbellek verileri'ne dokunun. Önbelleğe alınmış verileri temizle butonuna basın.

Alternatif olarak, Ayarlar> Uygulamalar> İndirilenler'e gidip bir uygulamaya dokunarak tek tek uygulamaların önbelleğini temizleyebilirsiniz. Sonraki sayfada Önbelleği Temizle'ye dokunun.

3.Facebook

Facebook'un kaldırılması akıllı telefonunuzu hızlandırır ve ne kadar güçlü olursa olsun cihazınızın performansını artırır, ancak bu bir sır değil. Android için Facebook uygulaması son yıllarda korkunç hale geldi: Yüksek bellek tüketimi, arka planda aktif kalma, çokça izin talep etme ve en kötüsü yoğun mobil veri tüketme.

Gerçekten Facebook'u kullanmaya devam etmek istiyorsanız, mobil siteyi kullanabilir ve ana ekrana bir kısayol ekleyebilirsiniz. Böylece, Facebook'un web sekmesini kapattığınızda, site artık telefonunuzun kaynaklarını (pil, veri planı vb.) kullanmayacaktır.





4.Silmesi zor üretici bloatware'leri

Bu bloatware'ler genellikle akıllı telefonunuzun RAM ve işlemcisine ekstra yük getirir.

Bir çözüm, bloatware'in kaldırılmasına izin veren üreticilerden gelen akıllı telefonlar satın almaktır – örneğin Huawei ve Honor. Veya Google veya Lenovo gibi yalnızca birkaç üçüncü taraf uygulamayla gelen akıllı telefonları satın alın.

5.Pil tasarrufu uygulamaları

RAM güçlendiricilere benzer şekilde, pil tasarrufu sağlayan uygulamalar genellikle ekstra yüktür. Pil tasarrufu sağlayan uygulamaların çoğunun yararlı uygulamalar değil, aksine reklamlarla dolu işe yaramaz uygulamalar olduğunu unutmayın. Sadece çok az istisna vardır.

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