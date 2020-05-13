



Android cephesinde hepsi farklı dahili bellek ve RAM ile donatılmış çok çeşitli cihazlar var. Fiyat aralığına bağlı olarak, seçenekleriniz değişir, ancak birkaç yıl öncesine kıyasla, özellikle 3GB RAM ve 32GB depolama alanının artık norm olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle, Android kullanıcıları için hayat iPhone kullanıcılarına göre daha kolay.

Telefonda Ne Kadar Depolama Alanı Gerekli?

Üreticiler 8, 16, 32, 64, 128, 256 ve 512 GB dahili depolama alanına sahip cihazlar piyasaya sürüyor. Aslında 2019'da 1 TB'lık bir akıllı telefon satın almak bile mümkündü. Ancak bu rakamlar kullanıcı tarafından kullanılabilir olan boş alan miktarını yansıtmaz. Bunun bir kısmı sistemin kendisi ve bir kısmı bloatware tarafından alınır.

16 GB mümkün mü?

Sadece 8GB'lık akıllı telefonlar şu anda oldukça nadir ve iyi bir nedenden dolayı: sadece WhatsApp'ta alınan dosyalar ve birkaç fotoğraf sistemin bu tür sınırlı depolama alanı nedeniyle takılmaya başlaması için yeterli.

16 GB ile hemen hemen hayatta kalabilirsiniz, ancak akıllı telefonunuzu gereksiz uygulamalardan temizlediğinizden ve örneğin Google Fotoğraflar gibi bulut hizmetlerinden yararlandığınızdan emin olmanız gerek. Ağır çoklu görev ve zorlu oyunlar kesinlikle mümkün değil, bu nedenle deneyiminiz genel web tarama, e-postalar, WhatsApp ve benzeri ile sınırlıdır. Şu anda, bazı düşük kaliteli akıllı telefonlar hala (Samsung'un popüler J hattı gibi; J3 2017, J5 2017 ve J7 2017) 16GB depolama alanı sunuyor.

32-64GB yeterli mi?

Çok fazla fotoğraf çekmeye alışkın değilseniz ve bulut depolama hala bilmediğiniz bir dünya değilse, 32GB makuldur. Çok fazla uygulama kullanmayanlar için iyi bir çözümdür.





Güçlü bir 64GB cihaz ise en ideal seçimdir. Bu seçenek uygulamalar, fotoğraflar ve diğer dosyalar için yeterli alana sahip olmanızı sağlar ve oyun oynarken veya çoklu görev yaparken sürekli sistem yavaşlamaları ile uğraşmanıza gerek kalmaz. Ayrıca cihazınızı USB bellek olarak kullanmaya başlarsınız.

128GB ve Üstü

Depolama alanından endişelenmek istemeyenler içinse 128 GB var. Bu seçeneği bugün sadece amiral gemisi ve bazı performanslı orta sınıflarda bulmak mümkün olsa da, Reeder P11S gibi giriş seviye cihazlarda da görmek mümkün. Bilgisayarınızdaki dev oyun dosyalarını, 4K filmleri veya buna benzer ögeleri sık sık diğer cihazlar arasında taşıyan biriyseniz yanınızda ekstra bir USB bellek taşımak yerine 128 GB depolamalı bir telefon satın alabilirsiniz.

Kısacası mobil iş istasyonu olanlar için 128 GB kullanışlı bir seçenek. Bunun daha üstü ise sadece bir pazarlama unsuru.

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