



TalkBack Braille klavyesi ile akıllı telefonunuzdaki sanal Braille sistemini kullanabilirsiniz. Burada rehberlik sağlayacak dokunsal bir geri bildirim yoktur ve TalkBack size hangi harfin veya karakterin yazıldığını ifade eder.

Telefonda TalkBack Braille Klavye Kullanımı (Android)

Önce TalkBack'i etkinleştirin: Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Telefonunuzda Ayarlar'a gidin. Bazen Ek Ayarlar seçeneğini seçmeniz gerekebilir.

Biraz aşağı kaydırın ve Erişilebilirlik'i bulun. TalkBack'i bulup seçin ve ardından kaydırıcıyla işlevi etkinleştirin ve beliren pencerede Tamam öğesine dokunun.

Sonra aşağıdaki gibi devam edin:

TalkBack sırasında ekranın altındaki Ayarlar düğmesine dokunun ve yeni pencerede Braille Klavye alt öğesini seçin.

Braille Klavye ekranındayken, ayarlamak için Braille Klavye üzerine dokunun.

Görüntülenen pencerede önce Ayarlar'ı seçin ve ardından TalkBack Braille klavyesini etkinleştirmek için kaydırıcıyı kullanın.

Bu şekilde TalkBack-Braille klavyeyi kullanabilirsiniz:

Bir metin girmek için uygulama veya tarayıcıyı açın.

Sanal klavye ekranını yukarı çekmek ve küre sembolü ile TalkBack Braille klavyesine geçmek için metin alanına dokunun.

Aşağıda Braille klavyenin nasıl kullanılacağına ilişkin bir açıklama yer almaktadır.

Not: Bu işlev şu anda yalnızca İngilizce Braille alfabesi ile kullanılabilmektedir. Ayrıca, bu klavye biçimini Google Dokümanlar'da veya anlık mesajlaşma için kullanamazsınız.





Adımları sizin için birkaç noktada özetledik:

Braille klavyeyi kullanmak için akıllı telefonun ekranını sizden uzağa çevirmeli ve akıllı telefonu önde yatay konumda tutmalısınız.

Bu şekilde, akıllı telefonunuzun arka yüzüne bakacak ve elleriniz cihazı kısa uçlardan tutacaktır.

Akıllı telefonu doğru şekilde tutarsanız, USB-C bağlantı noktası sağ tarafınızda olacaktır.

Harfler için, farklı kombinasyonlar kullanarak kelimeleri yazmanıza izin veren altı nokta var. Örneğin, bir ve iki sayıya dokunarak "B" harfini yazabilirsiniz.

Braille klavyeyle yapabileceğiniz diğer işlemler:

Braille klavyeyi kullanıyorsanız, başka herhangi bir TalkBack dokunma hareketini kullanamayacağınızı belirtelim. Bununla birlikte, TalkBack Braille klavyesi, başka eylemler de sunar. Bunlardan bazılarını aşağıda listeledik:

Ekranınızda sola kaydırırsanız: Harfler tek tek silinir.

İki parmağınızı kullanın ve ekranda sola kaydırın: Tüm kelimeleri siler.

Ekranınızda sağa kaydırın: Boşluk ekler.

İki parmağınızı kullanın ve ekranda sağa kaydırın: Yeni satıra atlamanızı sağlar.

İki parmağınızı kullanın ve ekranınızda yukarı doğru kaydırın: Metni göndermenizi sağlar.

Üç parmağınızı kullanın ve ekranınızı yukarı kaydırın: Size Braille için mevcut bir seçenekler listesi sunulacaktır. Tüm dokunma hareketlerini göster öğesinin altında ek dokunma hareketlerini görebilirsiniz.

Braille klavyeyi sürekli bir şekilde kullanmak istemeyenler için ipuçları:

İki parmağınızı kullanın ve ekranınızı aşağı kaydırın: Braille klavyesini gizlemenizi sağlar.

Üç parmağınızı kullanın ve ekranınızı aşağı kaydırın: Klavyeyi değiştirmenizi sağlar.

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