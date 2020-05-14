



iPhone SE'de (2020)'de çok sayıda geri dönüştürülmüş iPhone 8 parçası var. Öyle ki iPhone SE hem boyutları hem de düğmeleri / kamera konumlandırması ile iPhone 8 ile tamamen aynıdır ve hatta eski kılıfınızı dahi kullanmaya devam edebilirsiniz. O halde ne değişti?

Dönüştürülmüş iPhone 8 Parçaları Apple'a Büyük Kar Getirdi

iPhone 8 ile iPhone SE (2020) üretim maliyeti karşılaştırıldığında yeni yonga setine rağmen SE (2020) parçalarının toplamda %18 daha düşük maliyetli olduğu ortaya çıkıyor. Öyle ki iPhone SE'nin (2020) bileşen fiyatlandırmasının sadece 217$ olduğu tahmin ediliyor.

Hem Apple iPhone SE 2020 hem de iPhone 8'de kullanılabilen aynı tamir parçaları:

Ekran

Kamera

SIM tepsisi

Taptic Engine

Hoparlör

Ne yazık ki konnektörler biraz farklı olduğu için iPhone 8 pilini doğrudan yeni cihazda kullanamıyorsunuz veya home düğmesini de.





İçerideki LTE antenleri de ve aynı parçalara benzese de kamera düzeneği de farklı. Kırılma olasılığı en yüksek olan şey yani 4.7" Retina ekran iki telefonda da ortak, bu yüzden onarımlar çok ucuz olacak.

Bununla birlikte, bireysel True Tone kalibrasyonlarını kaybedeceğiniz için o kadar iyi bir fikir değil. Ayrıca 3D Touch da kaybolacak. Apple'ın 399$ standart fiyatlandırmasına rağmen, iPhone SE (2020), Ar-Ge'ye fazla harcama yapmadan ve esas olarak yeniden tasarlanmış eski parçaların kullanıldığı oldukça fırsatçı ve bol kazanç getiren bir hamle oldu.

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