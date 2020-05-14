Huawei'de Bloatware Silme (Kaldırılmayan Uygulamalar)





Huawei'de silinmeyen birçok bloatware uygulama ile karşılaşabilirsiniz. Bunları nasıl kaldıracağınızı ele aldık. Bu işlem için bir masaüstü bilgisayara erişmeniz gerekecek.

Adımları hızlıca açıklayalım.

Önce bilgisayarınıza ADB dosyalarını yüklemeniz gerekiyor.

Ardından USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Telefonu bilgisayarınıza bağlayın

Ardından bu bilgisayar güvenilir mi sorusuna evet olarak yanıt verin. Windows tuşu + R ile açılan pencereye cmd yazarak enter'layın.

Sonrasında şu komutları girin:

"cd c:\adb"

"adb shell"

"adb devices" (cihazınız listede görünmelidir.)

"adb uninstall -k –user 0" + aşağıdaki listeden silmek istediğiniz uygulamanın kodu:

Örneğin bu komutu yapıştırmak Huawei mirror uygulamasını siler:





adb uninstall -k –user 0 com.huawei.mirror

Huawei Bloatware silme komutları

Bazı Honor ve Huawei cihazlarda bu komutlar çalışmayabilir. Bunun nedeni ADB işleminin desteklenmemesidir.

adb uninstall -k –user 0 com.huawei.android.launcher – Huawei launcher app'i siler. (özel launcher'ınız yoksa silmeyin)

adb uninstall -k –user 0 com.huawei.android.mirrorshare – MirrorShare'i siler.

adb uninstall -k –user 0 com.huawei.android.totemweather – Huawei Weather app'i siler.

adb uninstall -k –user 0 com.huawei.compass – Huawei Compass app'i siler.

adb uninstall -k –user 0 com.huawei.hidisk – Huawei File Manager app'i siler.

adb uninstall -k –user 0 com.huawei.phoneservice – HiCare app'i siler.

adb uninstall -k –user 0 com.huawei.mirror – Huawei Mirror app'i siler.

adb uninstall -k –user 0 com.huawei.vassistant – HiVoice app'i siler.

adb uninstall -k –user 0 com.nuance.swype.emui – Huawei Swype'ı siler.

adb uninstall -k –user 0 com.huawei.search – HiSearch app'i siler

adb uninstall -k –user 0 com.android.mediacenter – Huawei'in stok Music App'ini siler.

adb uninstall -k –user 0 com.huawei.appmarket – Huawei App Gallery'yi siler.

adb uninstall -k –user 0 com.android.email – Stok Huawei Email Composer'ı siler.

adb uninstall -k –user 0 com.microsoft.translator – Translator'ı siler.

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