



Kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu Face ID'li iPhone'ların kilidinin açılamayacağı anlamına geliyor. Yüz maskesi takarken Face ID'nin nasıl açılacağı hakkında birçok ipucu var.

iPhone'da Face ID'yi Maskeyle Açmak

iPhone'da yüz maskesi ile Face ID'yi kullanabilirsiniz. Hatta Apple, iOS 13.5 ile ekran altındaki TrueDepth kameranın artık maske taktığınızı algılamasını sağlıyor ve ekran parolasını girmenizi istiyor. Şimdi adımlara geçelim:

Adımlar

Maske takarken FaceID'li iPhone'un kilidini açmak için:

iPhone'unuzda Ayarlar'ı seçin.

Face ID'ye geçin.

Alternatif Bir Görünüm Ayarla'yı seçin.

Halihazırda bir tane varsa sıfırlayın.

Yüz tarama işlemi başlar.

Maske ile alternatif görünüm ayarlamayı denerseniz iPhone ilk adımda yüzünüzün örtülü olduğunu fark eder ve yüzünüzü net bir şekilde göstermenizi ister. Sonraki adımlar şöyledir:





Tarama işlemini başlatmak için maskeyi çıkarın.

Maskeyi yüzünüzün yarısını kaplayacak şekilde ikiye katlayın.

Maskeyi yüzün burun deliklerinin hemen üstüne kadar tutun.

İşlem durursa maskeyi tamamen çıkarın.

Yüzünüzün ikinci yarısını taratmak için maske konumunu değiştirin.

Face ID artık maske ile ayarlanmış oldu.

Face ID'yi alt edene kadar birkaç deneme yapmanız gerekebilir. En önemli püf nokta tarama başarısız olduğu saniyede maskeyi çıkarmaktır. Aynı ok tekrar tekrar çıktığında maskeyi çıkarın ve oku takip edin. Burnun tamamen örtülmemesi de önemlidir, sadece burnun ucu yeterlidir. Ardından iPhone'un kilidini açmak için maske çeneye kolayca çekilebilir.

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