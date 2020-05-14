



Kuantum bilgisayarlar hala nadirler ve maliyetli bilgisayarlar olarak bilinirler. Bir parçacığın aynı anda birçok durumda olmasına izin veren bir fizik fenomenini kullanırlar. Karatahta uzunluğundaki denklemlere girmeden bahsedersek, kuantum bilgisayarlar gerçekten rastgele sayılar üretebilir ve bu da neredeyse kırılmaz bir güvenlik bariyeri oluşturur.

Samsung Kuantum Telefon Yaptı: Ne Anlama Geliyor?

Şimdi Samsung ve Korean SK Telecom bir kuantum rastgele sayı üreteci geliştirdi ve bunu bir akıllı telefona koydu. Telefon Samsung Galaxy A Quantum olarak adlandırılıyor, ancak elbette sadece kuantum yongası eklenmiş ve yeniden markalanmış bir Galaxy A71 5G'den ibaret.

SK basın bülteninde şunları söyledi (Google çeviri): Kuantum rastgele sayı üretici yonga seti, akıllı telefon kullanıcılarının, öngörülemeyen ve desensiz saf rastgele sayılar sayesinde belirli hizmetleri güvenle kullanmalarına yardımcı olur.

Kuantum çip sadece 2.5 x 2.5mm boyutunda ve fotonlar oluşturmak için bir LED ışık kaynağı kullanıyor. Ardından, bir CMOS sensörü fotonları algılıyor. Fizik yasalarına göre, belirli bir sensör bölgesinde belirli bir süre için algılanan foton sayısı tahmin edilemez. İşte burada rastgele sayı üreteciniz devreye giriyor.





Samsung Galaxy A Quantum sadece bir hileden ibaret değil. Telefon, kuantum güvenliği kullanan çeşitli servisleri destekler – kullanıcı kimliği, mobil ödeme ve daha fazlası gibi. SK Telecom, ilgili ekosistemleri genişleterek gelecekte kuantum güvenliğinin daha fazla hizmete uygulanabilmesini planlıyor.

Şu anda, Galaxy A Quantum Kore'de 15-21 Mayıs tarihleri ​​arasında ön siparişe açık ve resmi satışlar 22 Mayıs'ta başlayacak. İstenen fiyat 649.000 won (yaklaşık 529 $) ve olası bir uluslararası sürüm hakkında hiçbir bilgi yok. Bununla birlikte, Galaxy A Quantum, tüketici cihazlarına kuantum hesaplama teknolojisini getiren önemli bir adımdır.

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