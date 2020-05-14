



Birkaç başarısız denemenin ardından Bethesda'nın mobil cihazlar için sunduğu Elders Scrolls oyunu ilk kez betadan çıkarak kullanıma sunuluyor. 1.7 sürümü ile birlikte, The Elders Scrolls: Blades Android ve iOS cihazlarda beta sürümünden çıktı, bu yüzden tam sürümü bekliyorsanız, şimdi büyüleyici Elder Scrolls dünyasındaki maceranızına başlamaya hazırsınız demektir.

The Elder Scrolls: Blades Beta'dan Çıktı (iOS, Android)

Oyunun erken erişim versiyonunu oynayanlar özel bir ödül alacaklar: 150 mücevher ve büyük bir amblem dekorasyonu. Ayrıca, Arena lider tablosu sıfırlanacak ve sıralamada yükselenler için yeni ödüller sunulacak. Guild skor tabloları, oyunculara Guild'lerinin yarışmada nerede olduğunu görme şansı veren yeni bir şey.

Yeni 1.7 güncellemesi, Blades'in PvP Arena moduna ek olarak alt ve üst düzey oyuncuları hedefleyen en az altı yeni görev daha getiriyor. Silahlara yeni ses efektleri gibi bazı ek değişikliklerin yanı sıra bir sürü hata düzeltmesi de eklendi.

Elder Scrolls: Blades, Google Play Store ve Apple App Store'dan ücretsiz olarak edinilebilir, ancak tüm cihazlarla uyumlu değildir. Bir iOS cihazınız varsa ve aşağıdaki cihazlardan birine sahipseniz güvendesiniz: iPhone SE, 6S, 7, 8, X, XS, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPad Mini 4, Mini 5, iPad Air 2, Air 2019, iPad 2017-19 ve iPad Pro. Ancak, oyun iPhone 5s, 6, 6 Plus, iPad Air, Mini 2, Mini 3 ve iPod Touch'ta çalışmaz.





Android uyumluluğu ile ilgili olarak, Elder Scrolls: Blades, HTC U11 Life, Moto Z2 Play ve Moto Z3 Play gibi birkaç istisna dışında neredeyse tüm orta ve üst düzey telefonlarda çalışır.

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