



Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, gerçek bir Apple fanboyu olabilir. Şirketin bir zamanlar telefonlarını Apple'dan büyük ölçüde ilham alarak hazırladığı biliniyordu. Hatta telefonlar dışında diğer birçok Xiaomi ürününün de doğrudan Apple klonları olduğu açık. Ancak görünüşe göre Xiaomi CEO'su dahi iPhone'dan büyük keyif alıyor.

Xiaomi CEO'su Neden Android Yerine iPhone'u Seçti?

CEO bir süre önce iPhone'unu kullanarak Çinli sosyal ağ web sitesi Weibo'daki hesabından bazı paylaşımlar yaptı.

İnsanlar bunu fark ettiler ve Xiaomi ortağı Pan Jiutang, rakip teklifleri yakından izlemenin mantıklı olduğunu iddia ederek durumu yaymaya çalıştı. Ancak yine de sadece kontrol etmek istediği bir cihazı ana telefonu haline getirmesi ihtimali gerçekçi görünmüyor.

Yine bazı kullanıcıların dikkat çektiği gibi, iPhone 11'in ortaya çıkmasından bu yana uzun zaman geçti, yani kontrol etmek için fazla geç.

Sonuç olarak işaretler, Xiaomi CEO'sunun gizlice iPhone kullandığını gösteriyor. Bu anlaşılır, zira Android hala yazılımının getirdiği kısıtlamalardan dolayı iOS'in stabilitesini ve akıcılığını sunamıyor. Ancak bundan daha fazlası da var.





Konu Güvenlik Olabilir

Tabii işin bir de güvenlik meselesi var. Bir CEO'nun hack'lenebilen bir cihaz mı yoksa çok daha güvenlikli ve genel olarak hack'lenemeyen bir cihaz mı kullanmasını beklersiniz?

CEO, sonraki gönderilerini Mi 10 Pro'yu kullanarak yaptı.

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