



Android'de root nedir? Telefonumu rootlamam gerekir mi? Bazı ilginç görünümlü uygulamalar root erişimi ister, neden? Bu yazıda root'u tanımladık, ne olduğunu ve cihazınızın rootlanmış olup olmadığını nasıl anlayacağımızı açıklayacağız. Ayrıca, yasal ve garanti riskleri de dahil olmak üzere Android telefonunuzu root'lamanın artıları ve eksileri hakkında ayrıntılar veriyoruz.

Android Telefon Nasıl Root'lanır?

"Root" terimi Linux dünyasından gelir. Android'deki root işlemi de aynıdır: tüm dosya sistemine tam erişim (yani kök erişimi) sağlar ve sizi bir "süper kullanıcı" yapar. Yazılımda derin ayarlamalar ve değişiklikler yapmanıza olanak tanır

Root erişimi genellikle, Android download moddayken yüklediğiniz ve root erişimi sağlayan bir komut dosyası kullanılarak elde edilir. Bu işlem genellikle işletim sistemi çekirdeğindeki bir güvenlik açığını kullanır. Süper kullanıcı izinlerini almanın en basit yolu SuperSU adlı bir araçtır.

Telefonumu Root'lamalıyım?

Android'e root atmak elbette risksiz değildir. Garantinizi geçersiz kılma riskinin yanı sıra Android güncellemelerini manuel olarak kurmanız gerekir, güvenlik risklerine daha fazla maruz kalmayı kabul edersiniz ve olası sorunlardan kaçınmak için en son ve güncel root yöntemlerini araştırmanız ve cihazınıza mükemmel bir şekilde uygulamanız gerekir.

Adımlar

Root yapmaya karar verdiyseniz, Android'i köklendirmenin faydaları çok çeşitlidir. Sisteminiz üzerinde tam kontrole sahip olacaksınız, bloatware'leri kaldırabilecek, yeni sistem ayarlarını uygulayabilecek ve otomatik olarak tam yedeklemeler oluşturabileceksiniz.

Üç adımdan oluşur:

Bootloader'ı açmak

Yeni recovery flaşlamak

Cihazda root erişimi veren bir dosya flaşlamak

XDA forum web sitesinde tüm cihazların root işlemine yer verilir.

Samsung Cihazlar Nasıl Root'lanır?

Samsung akıllı telefonlarda flaş sayaçları vardır ve cihazın kaç kez root'landığını söyleyebilir.





Bir Samsung akıllı telefonu root'lamaya çalışıyorsanız, Samsung'a özgü iki küçük kelimeye aşina olmanız gerek: Odin ve Knox. Odin, elbette USB sürücülerine ek olarak, dosyaları PC'nizden akıllı telefona (Mac'ler için Heimdall olarak adlandırılır) flaş etmenizi sağlayan flash aracıdır. Knox, kurumsal güvenlik için birçok Samsung akıllı telefonla birlikte gönderilir ve böylece kullanıcılar kişisel ve iş profillerini birbirinden ayırmak için iki telefon taşımak zorunda kalmaz. Bu güvenlik özellikleri root sırasında zorluklara neden olabilir.

HTC Cihazları Root Yapma

HTC, bootloader'ın kilidini resmi olarak destekliyor ve web sitesinde bunu yapmak için bilgiler ve şeffaf garanti politikaları sunuyor. Cihazınızın bootloader kilidini açmak ve cihazdaki dosyaları flashlamak için HTC Developer programından yararlanabilirsiniz.

Huawei / Honor Cihazlar Nasıl Root Edilir?

Bir Huawei veya Honor cihazının bootloader kilidini açmak için bir form doldurmanız ve bir bootloader kilit açma kodu istemeniz gerekir. Ne yazık ki, Huawei aylar önce Huawei ve Honor cihazları için bu kodları vermemeye karar verdi ve bu da root işlemini çok daha zor bir hale getirdi. XDA forum gibi mecralardan alternatif root araçlarını kullanmanız gerekir.

LG Cihazlar Nasıl Root Edilir?

LG akıllı telefonlar biraz şans işidir: Bazıları kolayca açılabilen bootloader'lara sahipken, diğerleri öyle değildir. Bir LG cihazını root yaparak garantinizi geçersiz kılma şansınız yüksektir ve zorluk seviyesi hangi cihazı kullandığınızdan ziyade söz konusu operatöre bağlıdır. Geçmişte LG, LG G4'de bootloader kilidini açmak için resmi talimatlar bile sağlardı, ancak garantinizi geçersiz kılacağınız konusunda uyarıldı.

Sony Cihazlarda Root İşlemi

Hangi tür Sony telefona sahip olduğunuza bağlı olarak – açılabilir bootloader'a sahip olsun ya da olmasın – kök işlemi sizin için biraz farklı olacaktır. Bootloader'ınızın resmi olarak kilidi açılabiliyorsa (buradaki listeye bakın), Xperia'nızda özel bir recovery almak ve ardından zip ve image dosyalarını flaşlamak çok daha kolaydır.

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