



Tüm Samsung akıllı telefonlar, TouchWiz, Samsung Experience, Grace UI veya yeni One UI olsun, Samsung'un benzersiz arayüzleri ile birlikte gelir. Samsung'un kullanıcı arayüzünün en son sürümü One UI adıyla geliyor. Peki bu arayüzler nasıl kaldırılır?

Samsung Arayüz (UI) Nasıl Kaldırılır?

Samsung kullanıcı arayüzünden kurtulmak için farklı bir launcher yükleyebilirsiniz. Bu işlem telefonunuzu köklendirmeden yapabileceğiniz en etkili değişikliktir. TouchWiz'in simgeleri veya yüksek kontrastlı arka planı beğeninize göre değilse, Android deneyiminizi biraz daha katlanılabilir hale getirmek için görünümü her zaman değiştirebilirsiniz.

Özelleştirilmiş bir başlatıcı ile masaüstünün ve simgelerin görünümünü değiştirebilirsiniz. Sadece Google Play Store'a gitmeniz ve mevcut birçok başlatıcıdan (Launcher) birini indirmenizi yeterlidir. En popüler olanlar Nova, Apex ve Microsoft Launcher'dır.

Google Play Store'a gidin ve yeni bir launcher yükleyin.

İlk açtığınızda, kullanmak istediğiniz launcher sorulacaktır. Yeni yüklediğinizi seçin ve "her zaman" ı seçin.

Herhangi bir nedenle TouchWiz'e ya da One UI'a geri dönmek istiyorsanız, bunu Ayarlar> Varsayılan Uygulamalar> Ana ekrandan yapabilirsiniz.

TouchWiz / One UI'ı Silmek: Root'layın ve AOSP ROM Kurun

Samsung'un kullanıcı arayüzünü cihazınızdan tamamen kaldırmak istiyorsanız, tek seçeneğiniz yeni bir ROM ile cihazınızı flaşlamaktır. Knox sayacı sıfıra ayarlanacağından, bu garantinizi geçersiz kılacaktır. Samsung'unuzu flaş etmek için ihtiyacınız olan ilk şey Odin.





Touchwiz'i veya başka bir Samsung UI'ını telefonunuzdan silmek için birkaç şeye ihtiyacınız olacak:

Önce özel bir recovery yükleyin ve ardından yeni ROM'u özel recovery ile kurun.

Bazı ROM'lar varsayılan olarak önceden root'lu olarak gelir, ancak diğerleri için root isteğe bağlıdır.

Samsung için en yaygın özel recovery'si TWRP'dir. Yüklemek için telefon modeliniz için tam dosyaya ihtiyacınız olacak. Resmi sayfasından indirebilirsiniz: TWRP tarafından desteklenen cihazlarda recovery'yi Odin ile kurmak için .tar uzantılı dosyaya ihtiyacınız olacak.

Özel recovery hazırsa TouchWiz veya başka bir Samsung UI'ı olmayan bir ROM aramaya başlayın. XDA forumunda, deneyebileceğiniz stok Android (AOSP) tabanlı birçok ROM bulacaksınız. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli şey, ne sıklıkla güncelleme aldığı ve kullanıcı yorumları olduğudur. Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, Lineage OS iyi bir yer olabilir.

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